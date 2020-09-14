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Yeni Şakran'da sokaklar yenileniyor

Aliağa Belediyesi, Yeni Şakran Mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesine de ara vermeden devam ediyor.


Doğalgaz altyapı çalışmalarından ötürü kazılan yolların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de göz önünde bulunduran Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Şakran Mahallesi 3120 ve 3133 sokakta kilit parke ve bordür çalışması gerçekleştiriyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün bünyesinde yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar Yeni Şakran Mahallesi'ne 32 bin 500 metrekarelik kilit parke, 3 bin metrelik ise bordür döşemesi yapıldı. Çalışmalarla sokaklar baştan aşağıya yenilenirken yollar hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahat edebilecekleri bir hale getirildi.


Yol yenileme çalışmalarının, hazırlanan plan ve program kapsamında mahalle genelinde Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde devam edeceği belirtildi.

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