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Yeni Şakran'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran Mahallesi’nde, doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolların onarımına devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran Mahallesi'nde, doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolların onarımına devam ediyor.


Yeni Şakran Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarından ötürü kazılan ve bu nedenle kullanılamaz hale gelen yolların tamiratı sürüyor. Ekim ayında Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 3111/1 sokakta başlayan çalışmalar 3141 sokakta devam ediyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yenileme çalışmalarıyla, yollar hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahat edebilecekleri bir hale getiriliyor. Aliağa Belediyesinin yol düzenleme çalışmalarını, ana cadde ve sokakların yanı sıra yan arterlerde de sürdüreceği belirtildi.

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