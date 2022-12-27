Yeni Şakran'ın aromatik zeytinyağları sofralardaki yerini alıyor

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi'ndeki zeytinyağı işletmesinde, soğuk sıkım yöntemiyle üretilen zeytinyağının yanı sıra bu yıl üretimi yapılan aromatik özelliklere sahip zeytinyağları da sofralardaki yerini almaya başladı.

Aliağa'da, tarım ve hayvancılıkla uğraşırken zeytinyağı üretim tesisi kuran girişimci Mehmet Şengül, erken hasat yönetimiyle asit oranı oldukça düşük zeytinyağı üretiyor. Bu sezon Yeni Şakran bölgesindeki zeytin ağaçlarının doluluk ve verim oranlarının yüksek olduğu ifade edilirken, Mehmet Şengül, bu yıl aromatik özelliklere sahip üç farklı zeytinyağı üretimi yaptıklarını söyledi.

"Soğuk sıkım zeytinyağı haricinde 3 tane aromatik özellikli zeytinyağı üretimi yaptık"

Şengül, zeytin ve zeytinyağı açısından bereketli bir sezon olduğunu ifade ederek, "Zeytinyağı üretimimizi üç makine, tam kapasite ile gerçekleştirdik. Bu yıl erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı haricinde 3 tane aromatik özellikli zeytinyağı üretimi yaptık. Üretimini yaptığımız kekik aromalı zeytinyağı, limon aromalı zeytinyağı ve defne aromalı zeytinyağımız ilk günlerden itibaren ciddi anlamda rağbet gördü" dedi.

Zeytinyağı üretiminin yanı sıra zeytin çekirdeğini de geri dönüşüme kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Şengül, “Zeytinyağı sağlık açısından çok yararlıdır. Amacımız; zeytinyağı tüketimini artırmak. Tüm vatandaşlarımıza zeytin taneleri gibi bereketli ve zeytinyağı gibi çok sağlıklı bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.