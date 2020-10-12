Yeni soluk borusuyla rahat bir nefese kavuştu

Beyin ameliyatı sonrası soluk borusunda darlık meydana gelen 72 yaşındaki İbrahim Altınok'un nefes almasını engelleyen 3,5 cm.'lik kısım, Medicana International İzmir Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla alındı. Yeni bir soluk borusuna kavuşan İbrahim Altınok, doktorları sayesinde rahat bir nefes aldı.

Emekli mühendis İbrahim Altınok, kısa süre önce beyninden geçirdiği operasyon sonrası solunum problemleri yaşamaya başladı. Bir süre entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Altınok'un yapılan tetkiklerinde soluk borusunda darlık meydana geldiği ortaya çıktı. Gerçekleştirilen soluk borusu genişletme operasyonu sonrası bir süre rahatlayan Altınok'un nefes alamama şikayetleri şiddetlendi. Medicana International İzmir Hastanesi'ne acilden giriş yapan İbrahim Altınok, hemen ameliyata alındı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Songu ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Özgür Samancılar, “darlık meydana gelen soluk borusunun 3,5 cm.'lik üst kısmını çıkararak yeni bir hava yolu oluşturduk. Anestezi uzmanımız Dr. Gökhan Ayhan'ın da katkısıyla dar olan bölümün çıkarılmasını takiben sağlam olan soluk borusunu birbirine diktik. Bu şekilde hava yolunun sağlıklı bir şekilde devamını sağladık” dedi.

Covid hastalarında sık karşılaşılıyor

Soluk borusundaki darlığın kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda kalması gereken hastalar, nörolojik problemleri olup yine yoğun bakımda kalan hastalar ve son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsü nedeniyle entübe edilip yoğun bakımda kalan hastalarda sıklıkla rastlandığını ifade eden Doç. Dr. Özgür Samancılar, “Bu tür ameliyatlar oldukça komplike ameliyatlar olduğu için Türkiye'de bu operasyonlarla ilgilenen hekim sayısı çok fazla değil. Ameliyat öncesi ve sonrası çok problemli olabiliyor. Hastamız sağlıkla taburcu olacağı için çok mutluyuz” diye konuştu.

Soluk borusunda delik açılabiliyor

Soluk borusunun oldukça zor kanlanan bir organ olduğunun altını çizen Doç. Dr. Samancılar, “Bu tür şikayetleri olan hastalarda operasyon gerçekleştirilmezse ne yazık ki hastayı kaybedebiliyoruz. Ya da kalıcı bir delik takıp bu hastaların uzun süre belki de hayatı boyunca boğazlarında bir delikle yaşaması gerekebiliyor. Maalesef bu hastalara stent koymak da pek çözüm olmuyor. En iyi seçenek, hastayı ameliyatla tekrar sağlığına kavuşturmak” dedi.

Ayvalık'ta yaşayan İbrahim Altınok ise, geçirdiği operasyon sonrası tamamen iyileştiğini belirterek, “Şu an nefes alamadığım o anları düşünüyorum da şimdi çok rahat nefes alabiliyorum. Kendimi sağlıklı hissediyorum. Gerçekten rahat bir nefes aldım” şeklinde konuştu.