Yeni trend özgür ruhlu kaşlar

Geçmişte kadınların kaş makyajında sadece fazla tüyleri alarak artıkları toplamak gibi işlemlerle düzeltmesinden bahseden makyaj uzmanı Sonya Horenyan, günümüzde kadınların kaş tasarımını daha çeşitli modeller ve işlemlerden geçirmek istediğinin altını çizdi. Kalıcı makyaj uzmanı, yüzü ve gözleri ön plana çıkartan en önemli bölgenin kaşlar olduğunu söyledi.

2020 yılına damgasını vuracak olan kaş tasarımlarından bahseden Horenyan, "Yeni yılda özgür kaş modelleri trend olacak. Yapaylıktan uzak, doğal, kalın ve ‘bleached brows' dediğimiz, yani yukarı doğru dik taranmış kaşlar göreceğiz” dedi.

Özgür kaş modasında kadınlara önemli bilgiler veren Sonya Horenyan, "Bu görünüm için ister microblading, isterseniz de ince uçlu kalemleri kullanarak sabitleyici jel ile kaşlarınızı yukarı doğru tarayabilirsiniz” diye konuştu.

Ancak her kadının yüz şeklinin farklı olduğunu söyleyen Horenyan, kadınların kaş seçiminde öncelikle yüzüne, kaş kavisine ve yüz anatomisine dikkat edip yüzlerini ön plana çıkartacak en uygun modeli seçmesi gerektiğini belirtti.