"Yeni ürünümüz salutem plus, korona virüsü pandemisinde ihtiyaca cevap verecek"

Medikal cihaz sektöründe faaliyet gösteren Cemil Has Medikal, yeni ürünü Salutem Plus Medikal Ozon Cihazı'nı piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Korona virüsü tedavisinde ozon gazına yer verilmesinin ardından cihazlarında gerekli değişiklikleri yaptıklarının altını çizen Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, ortaya çıkan sonuçtan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Korona virüsü pandemisi ile mücadelede ozon gazının olumlu sonuçlar vermesinin yeni ürünleri Salutem Plus'ın tasarımında odak noktaları olduğunu dile getiren Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, cihaz hakkında bilgiler verdi. Cemil Has, "İspanya Ozon Tedavisi Tıp Profesyonelleri Topluluğu (AEPROMO) himayesinde yayınlanan Madrid Deklarasyonu'nda Covid-19 tedavisinde serum fizyolojik ozonlama ön plana çıktı. Dolayısıyla Türkiye'deki hekimlerin birçoğu serum fizyolojik kullanmaya yöneldi. Yeni cihazımız Salutem Plus'ı tasarlarken bu ihtiyaçları göz önüne aldık. Küçük dozlarda daha hassas doz aralıklarına ihtiyaç oldu. Salutem Plus'a hassas doz aralığını ekledik, ayrıca cihazın oksijen bittiğinde ve ozon olmadığı zaman uyarı vermesi önemliydi. Bazen hekim fark etmeden ozon yerine oksijen de verebilir. Bunun hastaya zararı olmaz ama faydası da olmaz. Bunların yanında özellikle serum fizyolojikte kullanılan zamanlayıcı modu (timer modu) önemliydi, çünkü zamanlayıc, cihazın ozonlamayı yapıp belirlenen süre dolduğunda durmasını sağlıyor. Bu mod olmadığında doktor ya da hemşirenin hastanın başında beklemesi gerekiyordu. Zamanlayıcı modu ile tedavi sürerken doktor ya da hemşire başka bir hasta ile ilgilenebiliyor. Tedavi bittiğinde cihaz, sesli uyarı sinyali veriyor. Salutem Plus'taki bu yenilikler hekime kolaylık, hastaya da fayda sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Ortaya çıkan sonuçtan da gayet memnunuz"

Salutem Plus'ı tasarlarken hekimlerin taleplerini göz önüne aldıklarını belirten Has, "İlk medikal ozon cihazımız olan Salutem'i kullanan hekimlerimizin birçok talep ve önerisi oldu. Geri dönüşlere göre neler yapabileceğimizi ve hekimlerimizin işini nasıl kolaylaştırabileceğimizi düşünerek çalışmalar yaptık. Ortaya çıkan sonuçtan da gayet memnunuz. Biz Ar-Ge ve üretim sürecimizde başka markalara bakmak yerine cihazımızın özelliklerini, kullanımını ve dış tasarımını kendimiz belirliyoruz. Çünkü diğer markaların çoğu senelerdir aynı model cihaz üretirler. Cihazların özellikleri değişmez. Biz her zaman daha iyi ve daha faydalı modeller için çalışıyoruz. Bu disiplinin karşılığını da hekimlerimizin memnuniyeti olarak alıyoruz" dedi.

Yoğun talep var

Cihazın tanıtımına başladıktan sonra hekimlerin yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayan Has, şöyle devam etti:

"Covid-19 pandemisi nedeniyle de ozon tedavisine son dönemde ilgi oldukça arttı. Bu nedenle kliniklerinde ilk modelimiz Salutem Medikal Ozon Cihazı olan hekimlerimiz bile yeni modelimiz Salutem Plus'ı edinmek istiyorlar. Ön siparişleri almaya devam ediyoruz. Siparişlerin ilk etabının teslimatına 25 Eylül'de başlayacağız. İlgi çok büyük, yoğun bir talep var. Salutem kullanıcıları, medikal ozon cihazlarımızı bildikleri için yeni modeli de gönül rahatlığıyla istiyorlar. Özellikle serum fizyolojiye yönelmiş olan hekimlerimiz için bu cihaz önem arz ediyor. Yurt dışından da özellikle Balkanlar'dan talep var. Cihazımızın gerekli tüm belgelendirme sürecini tamamlamıştık. Dolayısıyla yurt dışındaki çalışmalarımıza da yurt içinde olduğu gibi devam ediyoruz. Salutem Plus, Covid-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu açıdan da mutluyuz” diye konuştu.