Yeni yıla Ata'yla girdiler

Konak Belediyesi'nin 55 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Ziya, Zişan, Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerleri, yeni yılı çok anlamlı bir sergi ile karşıladı. "Yeni Yılı Ata'yla Karşılıyoruz" isimli sergiye yoğun ilgi vardı.

"Yeni Yılı Ata'yla Karşılıyoruz" isimli sergi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da katıldığı törenle Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi'nde açıldı. Yeni yıl öncesi düzenlenen serginin açılış kurdelesini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, çocuklar ve merkezin en yaşlı üyesiyle birlikte kesti. Pekdaş, törende yaptığı konuşmada, İleri Yaş Merkezi üyelerine verdikleri emeklerden ötürü teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata verdiği değere de değinen Pekdaş, "Atatürk adına yaptığınız eserleri seyretmek çok güzeldi. Sizlerin hayatla olan bağlarınızın güçlü olması da bizi umutlandırıyor. Önemli olan hayatı sonuna kadar güzel yaşamak. Böyle olunca kentte de güzellikler çoğalıyor. Hayatla olan bağınızın güçlülüğü ile sizler de bize destek veriyorsunuz. Gençlere, çocuklara örnek oluyorsunuz. Hepinizi kutluyorum" dedi.

Sergide 55 yaş ve üzeri üyelerin merkezdeki kurslarda edindiği bilgiler ışığında ürettiği kaatı, seramik, mozaik, resim ve ebru el sanatlarıyla yapılan eserler sergiye çıktı. Aldıkları kurslar sonucu hazırladıkları el emeği ürünleri görücüye çıkaran merkez üyelerinin heyecanı ve mutluluğu gözlerine yansıdı. Etkinlikte ikram edilen kurabiyeler ve üzerinde Atatürk portresi olan pasta da, pastacılık kursiyerlerinin hünerleriyle yapıldı. Tamamıyla el emeği, göz nuru ile açılan serginin, 14 Aralık Cuma gününe kadar gezilebileceği bildirildi.