Yeni yıla MaviBahçe'de kar yağışı ile ‘merhaba' deyin

İzmirliler yılbaşında, suni kar yağışı altında müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkartacak.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne gelen İzmirliler, her akşam kar sürprizi ile karşılaşıyor. Yılbaşı günü gecesi de bahçesinde suni kar yağdıracak olan alışveriş merkezi ziyaretçilerine karın altında unutulmaz anlar yaşatıyor. Yılbaşı sürprizleri bununla bitmedi ve dopdolu bir yeni yıl programı hazırlandı.

Düzenlenen programa katılan İzmirliler, yılbaşına özel atölyeler, 31 Aralık'a kadar açık kalacak Yılbaşı Köyü, kar yağışı, DJ performansları, Dolce Band Ft Aydok Moralıoğlu konseri ile unutulmaz bir yılbaşı yaşayacak.