Yeni yılda Bucalı bebeklere yeni doğan seti

Buca Belediyesi, 2020'nin son günlerinde yaşama “Merhaba” diyen Bucalı bebeklere yeni yıl hediyesi hazırladı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın ilk dağıtımını yaptığı yeni doğan setlerinde zıbından bebek bezine; battaniyeden şampuana kadar ailelerin bebekle ilgili temel ihtiyaçlarının yer aldı. Tüm yeni doğan bebeklere sağlıklı ve güzel bir ömür dileyen Başkan Kılıç, “Hayat güzelliklerle devam ediyor” dedi.

Buca Belediyesi, hayata gözlerini açan minik Bucalılara yeni yıl hediyesi verdi. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, ilk etapta bin 800 adet yeni doğan bebek çantası hazırlandı. Hazırlanan çantaların içerisinde bebek zıbını ve seti, bebek battaniyesi, alt değiştirme yastığı, pişik kremi, bebe şampuanı, bebek bezi gibi çok sayıda yeni doğan bebek ihtiyaçları yer aldı. Kız ve erkek bebek için hazırlanan çantaların ilk dağıtımını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaparken, çantaların bir kısmı ise bebek sahibi olan ailelere hediye edilmek üzere Buca Kadın Doğum Hastanesine teslim edildi.

“Hayat güzelliklerle devam ediyor “

Yaylacık Mahallesinde bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek çantaları hediye eden Başkan Kılıç, ailelerle sohbet etti. Buca Belediyesi olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu ifade eden Kılıç, “Zor bir yıl geçirdik. Pandemi süreci atlattık, büyük bir deprem atlattık ama her şeye rağmen hayat güzelliklerle devam ediyor. Çok güzel yeni bebeklerimiz dünyaya geliyor. Bugün de dünyaya gelen iki bebeğimizi ziyaret ettik. Belediye olarak çam sakızı çoban armağanı yanlarında olmaya çalıştık. Tüm yeni doğan bebeklerimize sağlıklı, güzel günler diliyorum” diye konuştu.