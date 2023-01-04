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Yeni yılın ilk büyük kaçak tütün yakalaması İzmir'den

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında 40 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında 40 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde bir depoda yüklü miktarda kaçak tütün bulundurulduğunu tespit etti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya baskın düzenledi. Operasyonda depoda yapılan aramada, 39 bin 601 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken olay ile ilgili M.K.Ö. ve H.G. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü aktarıldı.


Yeni yılın ilk büyük yakalaması


Öte yandan gerçekleştirilen operasyon 2023 yılının Türkiye'deki ilk büyük kaçakçılık yakalaması olarak nitelendirildi.

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