Yeniçeriler Taraftar Derneğinden Aliağa FK'ya ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Yeniçeriler Taraftar Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aliağaspor FK'nın antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara ve teknik ekibe destek açıklamasında bulundu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'inde 2020-2021 sezonuna Teknik Sorumlu Hakan Şapçı yönetiminde hazırlanan Aliağaspor FK, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaklaşık iki saat süren antrenmanı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Yeniçeriler Taraftar Derneğinin yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti. Antrenmanın ardından Başkan Serkan Acar ve taraftarlar, sahaya inerek futbolcular ve teknik heyetle sohbet etti.

“Her koşulda yanınızdayız”

Yeniçeriler Taraftar Gurubu olarak Aliağaspor FK'nın her daim yanında olduklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Bugün ziyaretinize Yeniçeriler Taraftar Derneğinin 35 sicil numaralı üyesi olarak geldim. Yeniçeriler Taraftar Gurubu olarak sizlere her koşulda desteğimizi vereceğiz. Sizler sahada bizler ise tribünde Aliağaspor FK'nın destekçisi olacağız. Hep birlikte sezon sonunda arzu ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız. Karda, kışta, deplasmanda, yağmurda her yerde sizlerin yanında olacağız. Evimizde ve deplasmanlarda güzel başarılar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Yeniçeriler Taraftar Derneğinin yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaret, Yeniçeriler Taraftar Derneğinin tüm futbolcu ve teknik ekibe tatlı ikramında bulunması ile son buldu.