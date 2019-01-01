Yeniden pazar çantası

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 25 yıldır pazar çantaları başta olmak üzere çeşitli çanta ve kılıfların üretimini yapan Tahir Hazer, naylon poşetlerin ücretli olmasıyla birlikte pazar çantalarının yeniden yaygınlaşmasını beklediklerini söyledi.

1 Ocak'tan itibaren naylon poşetlerin ücret karşılığında verilmesini öngören uygulamanın yankıları sürerken bir zamanlar çarşı-pazar alışverişlerinde kullanılan pazar çantalarına rağbetin yeniden artması bekleniyor. Defalarca kullanılabilen dayanaklı çantaların üreticileri de yeni yıldan umutlu.

Ebat ve kullanılan malzemeye göre fiyatları 3 ila 15 lira arasında değişen pazar çantalarının defalarca kullanılabilme özelliğiyle naylon poşetlere göre doğa dostu olduğunu belirten 65 yaşındaki Hazer, "45-50 sene önce cebimizde pazar çantamızla filemizle pazara çarşıya giderdik. Halkımızın çoğu masraf çantası diye adlandırırdı. O zamanlar kese kağıtları da vardı. Tabii zaman içerisinde naylon poşet yaygınlaştı ama son düzenlemeyle birlikte marketlerde naylon poşetler ücretli verilecek. Vatandaşlarımızın alışverişlerine yine pazar çantaları ile çıkacaklarını düşünüyorum. Yine rağbet oluşacaktır ama biz yıllardır üretimimize zaten devam ediyorduk. Vatandaşlarımız taşıma kolaylığı ve dayanıklılıktan dolayı pazar çantalarını tercih ediyorlardı. Biz de gelen siparişe göre üretim yapıyorduk. Ödemiş'in yanı sıra Aydın'ın ilçelerinde de pazar çantalarına ilgi vardı” diye konuştu.

50 yıl öncesine dönüş

Bengisu Mahallesi Kimyacı Sokağındaki dükkanında hem üretim hem de satış yaptığını anlatan Hazer, “25 yıl önce pazar çantası üreterek bu işe başladık. Zamanla tekstil firmalarıyla çalışıp takım elbiseler, abiyeler için kılıflar dikerek işimize devam ettik. Promosyon çantaların baskısını dikimini yaptık. Görünen o ki naylon poşetlerin yerini yeniden yavaş yavaş pazar çantaları alacağından üretimimiz artacaktır. Bir pazar çantası yıllarca eskimeden kullanılabiliyor. Özellikle masrafını alıp evine dolmuşla giden vatandaşlarımız için büyük kolaylık. Fiyatı da uygun. Pazar çantaları 45-50 sene öncesine dönecek gibi inşallah” dedi.