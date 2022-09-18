Yeniden Refah Partisinin 2. olağan kongresi İzmir'de gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmir'de partisinin 2. olağan kongresine katıldı. Kongrede Millet İttifakı'nı eleştiren Erbakan, “Aylardır bir aday belirleyemedikten sonra altın günü gibi toplanıyor, yemek yiyorlar, çay içiyorlar, fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Aynen hanımların yaptığı altın günleri gibi ortada bir sonuç yok" dedi.

Yeniden Refah Partisinin 2. olağan kongresi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye, Yeniden Refah Partisi İl Başkanları, İlçe Başkanları ve kongre üyeleri katıldı.

“300 bine yakın resmi üyemiz var”

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi'nin 300 bine yakın resmi üyesi var. Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisiyiz. Bu noktaya Erbakan Hocamızın dediği gibi 'Biz tarih boyunca bütün büyük zaferlerimizi topumuz, tankımız, tüfeğimiz, paramız düşmandan daha fazla olduğu için kazanmadık. Biz bütün büyük zaferlerimizi iman ile kazandık” diye konuştu.

“İşçiye, memura ve emekliye yüzde 150 zam”

İktidara seçildikten sonra 4 temel adım atacaklarını söyleyen Erbakan, "Gelir gelmez ilk işimiz işçiye, memura, emekliye, yüzde 150 maaş zammı yaparak işe başlamaktadır. Çiftçiye, köylüye en yüksek tavan fiyatlar, ucuz elektrik. Ürettiği bütün mahsule devlet tarafından alım garantisi, bütün girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi, 54. hükümette tarihimizde bunun uygulamalarının hepsi var” dedi.

"Toplanıp toplanıp, dağılıyorlar"

Millet İttifakı'nı eleştiren Erbakan, "Toplanıp toplanıp, dağılıyorlar. 30 kere baş başa, 6 kere masa başında 36 kez bir araya gelmişler. 36 buluşmanın sonunda ortaya bir cumhurbaşkanı adayı koyamamışlar. Şu ekonomik krizden nasıl kurtulacağımıza dair bir reçete açıklayamamışlar. Şu ekonomik krizden kurtulup milletin alım gücünü arttırmaya yönelik Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi bir kaynak paketi kitabı ortaya koyamamışlar. Hayret ediyorum gerçekten. 36 kez altı aydan beri buluşup buluşup ne konuşuyorsunuz Allah aşkına. Asıl bu meseleleri ortaya koymadıktan sonra bir aday belirleyemedikten sonra altın günü gibi toplanıyor, yemek yiyorlar, çay içiyorlar, fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Aynen altın günleri gibi hanımların yaptığı ortada bir sonuç yok. Bu masa başındakilerden de bu millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Bir defa içinde 15 yıla yakın AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapanlar oldu. En kritik bakanlıklar. Devlet bakanlığı, başbakanlık, dış işleri bakanlığı, cumhurbaşkanlığı. Ortada bir fatura varsa bunun ortağı aynı zamanda sizsiniz. Vatandaş bunu onlara söylüyor zaten. Türkiye birden bire siz AK Parti'den ayrıldıktan sonra kötü olmadı” diye konuştu.

"İzmir Türk'tür ve Türk kalacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki açıklamalarını eleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, “İzmir Türk'tür ve Türk kalacaktır. Çanakkale'yi unutmayın, 9 Eylül'ü unutmayın, Kuzeyleri unutmayın. Kıbrıs Zaferimizi unutmayın. Eğer bunları hatırlarsanız pek çok şey de yerli yerine gelir” ifadelerini kullandı.