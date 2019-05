"Yeniden Sinematek" fantastik filmlerle sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ‘Yeniden Sinematek' gösterimleri, mayıs ayında Hayao Miyazaki, James Bridges, Benh Zeitlin ve Benedikt Erlingsson gibi doğayı ele alan yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Yeniden Sinematek' gösterimleri kapsamında mayıs ayını doğa içerikli filmlere ayırdı. İzmirliler “Yerküreyi Kim Kurtaracak” temalı filmleri bir ay boyunca ücretsiz izleyecek. Dünya sinemasından dört film, Kültürpark İzmir Sanat'ın yanı sıra Seferihisar ve Aliağa'da gösterime girecek.

Japon sinemasından fantastik bir esinti

Beyaz perdenin en iyi yapıtlarını bir araya getiren ‘Yeniden Sinematek'in bu ayki ilk gösterimi 3 Mayıs Cuma akşamı İzmir Sanat'ta saat 20.00'de başlayacak. Yönetmen koltuğunda Hayao Miyazaki'nin oturduğu 1997 Japon Animasyon filmi “Prenses Mononokke”, doğanın kaynaklarını hızla tüketen insanlar arasındaki hikayeyi ele alıyor. İsmini Japonca'dan ruhlar veya canavarlar için kullanılan genel bir ifade olan ‘Mononoke'den alan film, Ashitaka'nın önderliğinde bir savaşı anlatıyor. Köyüne saldıran kötücül bir tanrıyı öldürürken, kolunda kalan izi ölene kadar taşıyacak olan Ashitaka, bu lanetin geldiği yeri öğrenmek için köyünden uzaklaşır. Bu yolculuk esnasında orman tanrılarıyla Iron Town adlı şehir arasındaki savaşın ortasına düşer. Savaşla hiçbir sonuca varılmayacağını anlayan Ashitaka, tam o sırada Prenses Mononokke ile karşılaşır. Film ayrıca, 7 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi'nde, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Bir gazetecinin maceraları

"Dünyanın Kaderi" (orijinal adı The China Syndrome) 1979 yılında yönetmen James Bridges tarafından çekildi. Amerikan yapımı dram ve suç konulu filmin başrollerinde Jane Fonda, Jack Lemmon ve Michael Douglas yer alıyor. Filmin konusu; Gazeteci Kimberly Wells'in başından geçenleri anlatıyor. Alternatif enerji kaynakları ile ilgili bir yazı dizisi hazırlayan Kimberly, bir nükleer santralde çalışan mühendis Jack Godell ile röportaj ayarlar. Bu sayede santrale giren Kimberly, röportaj sırasında gerçekleşen bir kazaya tanık olur. Kimberly yaşanan korkunç olayı ve öğrendiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya kararlıdır. Çünkü tedbir alınmazsa halk büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak, ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Filmin gösterimi 10 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da gerçekleşecek.

Küçük bir kızın hikayesi

“Beasts Of The Southern Wild” orijinal adıyla “Düşler Diyarı” yönetmen Benh Zeitlin'in ilk uzun metrajlı filmi. Başrollerde; Dwight Henry ve Quvenzhane Wallis yer alıyor. Bağımsızların kalesi Sundance Film Festivali'nde büyük ödülü, Cannes Film Festivali'nde "Belirli Bir Bakış" bölümünde ise FIPRESCI ödülünü alan film, En İyi Film Oscar'ı ve En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına da aday oldu. Lucy Alibar'ın kaleme aldığı "Juicy and Delicious" isimli tiyatro oyunundan uyarlanan film, altı yaşındaki Hushpuppy'nin fantastik hikayesini anlatıyor. 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da, 21 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi'nde, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu'nda İzmirlilerle buluşacak.

Cannes SACD Ödüllü bir İzlanda filmi

Cannes'da Eleştirmenler Haftası bölümünde dünya prömiyerini yapan "Woman At War", "Atlar ve İnsanlar"la tanınan Benedikt Erlingsson'un ikinci uzun metrajlı filmi. “Woman At War”, İzlanda'nın el değmemiş dağlık bölgelerinde geçiyor. Filmin kahramanı, yöresindeki alüminyum tesislerine tek başına savaş açan, ancak evlat edinme başvurusu kabul edilince dünyası sarsılan, "Dağların Kadını", çevreci aktivist Halla. Kuzeyli mizahı küresel dertler ve adalet duygusuyla birleştirirken olağanüstü manzaralar eşliğinde sunan film, yönetmeni Erlingsson'un tarifiyle "macera gibi anlatılan bir kahramanlık hikâyesi; gülümseyerek anlatılan ciddi bir mas al. "Woman At War", İzlanda'nın Oscar adayı seçildi. 2018'in CANNES SACD Ödülü'nün de sahibi oldu. Film, 24 Mayıs Cuma günü Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon'da vizyona girecek.