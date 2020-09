Yenidoğan sünneti yaygınlaşıyor

Dr. Tunç Özdemir, erkek çocuğu olan anne babaların sıkça sorup doğru yaşı öğrenmek istediği sünnet operasyonun yenidoğan döneminde yapılmasının en uygun zaman olduğunu söyledi. Dr. Özdemir, “Hangi yaşta olursa olsun, bilinçli bir çocukta sünnet işleminin çocuk için travmatik olduğu bilinmelidir. Böyle bir travma yaşamaması için sünnetin doğumdan sonraki ilk birkaç günde yapılması, bebeğin rahatlığı ve iyileşme kapasitesinin yüksekliği açısından da en uygun zamandır” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özdemir, “Sünnette doğru yöntem ve doğru yaş” konusunun hala çok tartışıldığını söyledi. Sünnetin her zaman özellikle de korona salgını sürecinde mutlaka hastanede yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Özdemir, “Sünnet konusundaki sorulardan biri işlemin lazer ile yapılıp yapılmadığıdır. Lazer teknolojisi sünnet için değil bazı özel girişimlerde, büyük ve kanamalı tümör ameliyatlarında kullanılan özel bir sistemdir. Sünnet için gerekli değildir. Benzer bir teknoloji olan koter de penis gibi uç organlarda kullanılması son derece sakıncalı bir uygulamadır. Kesinlikle önerilmez” diye konuştu. Sünnetin, çocukların cinsel kimliklerinin belirginleştiği 1.5 ile 5 yaş arası dönem dışında her zaman yapılabileceğini kaydeden Dr. Özdemir, şöyle konuştu: “Ancak, sünnetin yenidoğan dönemi dışında her zaman genel anestezi ile yapılması gerektiği asla göz ardı edilmemelidir. Hangi yaşta olursa olsun, bilinçli bir çocukta, sünnet işleminin çocuk için travmatik olduğu bilinmelidir. Günümüzde sünnet uygulamasının yaşı gittikçe yenidoğan dönemine doğru kaymaktadır. Sünnet için doğumdan sonraki ilk birkaç gün, bebeğin rahatlığı ve iyileşme kapasitesinin yüksekliği açısından en uygundur. Yenidoğan dönemi boyunca güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Daha büyük bebeklerde, bebeğin çevre ile ilgili farkındalığı arttığı için lokal anestezi ile bebeğin sakin bir şekilde tutulabilmesi mümkün olmaz. Bu sebeple daha büyük bebeklerde lokal anestezi ile sünnet önerilmez. Sonuç olarak; lokal anestezi ile yapılabilmesi, yara iyileşmesinin çok hızlı olması, işlem sonrası ağrı kesici ihtiyacının az olması, çocukta psikolojik sorunlara yol açmaması gibi nedenlerle birçok aile bebeklerini yenidoğan döneminde sünnet ettirmeye başlamışlardır. Erken yaşta sünnet, ayrıca çocuğun idrar yolu enfeksiyonundan korunması konusunda da yarar sağlar. Özellikle anne karnında iken çeşitli böbrek ve idrar yolu anormallikleri saptanmış olan bebeklerin takiplerinde, sünnet edilmiş olması, idrar incelemelerinin güvenilir olmasını sağlar.”

"Karşı olduğumuz yöntemler"

Öte yandan Gomco klempi, Çan uygulaması gibi yöntemlerin yenidoğan dönemi dahil her yaş grubunda sakıncalı olduğunu, kesinlikle uygulanmaması gerektiğine de dikkat çeken Dr. Tunç Özdemir, “Lazer, koter, Gomco klempi, Çan uygulaması gibi yöntemler çocuk cerrahları olarak tercih etmediğimiz yöntemlerdir. Yenidoğan sünneti de sadece çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılması gereken özellikli operasyonlardır. Ehil ellerde yapıldığında, çocuğun hayatı boyunca hatırlamadığı, stresini yaşamadığı yenidoğan sünnetinin zamanla daha da yaygınlaşacağı aşikardır" sözlerine yer verdi.