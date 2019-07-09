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Yenişakran'ın doğal gaz sorunu çözüme kavuşuyor

Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi’nin doğal gaz sorunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleriyle çözüme kavuşuyor.

Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'nin doğal gaz sorunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın girişimleriyle çözüme kavuşuyor.


Başkan Acar'ın, doğal gaz sorununu çözmek adına kurum ve kuruluşlar ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. İzmir Gaz Genel Müdürlüğü, Başkan Serkan Acar'ın yoğun mesaileri neticesinde Yenişakran Mahallesi'nde çalışma başlatma kararı aldı.



Çalışmalar Temmuz ayı içerisinde başlayacak


Projenin detaylarını görüşmek üzere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret eden İzmir Gaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan, kazı çalışmalarının Temmuz ayı içerisinde başlayacağını söyledi. Turhan ayrıca başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Acar'a harita üzerinden çalışma planları hususunda bilgiler verdi.



Proje kış aylarında tamamlanacak


İzmir Gaz Genel Müdürlüğü hazırladığı çalışma programı çerçevesinde ilk kazı çalışmalarına Temmuz ayı içerisinde başlayacak. Yenişakran Mahallesi sakinleri kış aylarında bitirilmesi planlanan proje ile yıllardır arzu ettikleri doğal gaza bu kış kavuşacak. Başkan Acar'ın ivedilikle başlatılmasını istediği proje tamamlandığında, Yenişakran yıllardır süregelen doğal gaz sorunundan da kurtulmuş olacak.

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