Yerde gördüğü 10 bin liralık yüzüğü cebine koyup gitti

İzmir'de işlettiği otelin önünde değeri yaklaşık 10 bin TL olan yüzüğünü düşüren vatandaş, güvenlik kamerası görüntülerinde başka bir vatandaşın yüzüğü fark edip cebine koyduğunu görünce şoke oldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir otelin işletmecisi olan Hasan Sürer, 20 Aralık Perşembe günü eski aracının bagajında bulunan eşyalarını yeni aldığı araca aktardı. İzmir Atatürk Stadyumu'nun karşısında bulunan otelin önünde eşyalarını yeni aracına aktaran Sürer, iddiasına göre bu sırada değeri yaklaşık 10 bin TL olan yüzüğünü elinden düşürdü. Yaklaşık yarım saat sonra parmağında yüzüğün olmadığını fark eden Sürer, otele ait güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde ise adeta şoke oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen Sürer, ünlü bir markaya ait olan yüzüğünü yerde gören bir kişinin yüzüğü yerden aldığını ve cebine koyduğunu fark etti. Sürer, ikinci şoku ise diğer açıdaki kameranın görüntülerini incelediğinde yaşadı. Görüntülerde yüzüğü alıp cebine koyan adam ile neredeyse burun buruna geldiğini gören Sürer, “Sanki ‘yüzüğümü geri ver' diyecekmişim gibi adamla yan yana gelmişim” dedi.

Yüzüğün maddi değerinin yanında kendisi için manevi değerinin de çok yüksek olduğunu ifade eden Hasan Sürer, “40-45 yaşlarında bir adam yüzüğü alıp gitmiş. Yüzüğü geri getirirse ona ciddi bir hediye alacağım. Çünkü manevi değeri çok yüksekti benim için” diye konuştu.

Yüzüğü bulan kişiye onu mutlu edecek bir hediye alacağını tekrarlayan Sürer, “Ben olsam bir sağıma soluma bakardım. ‘Bir şey kaybeden var mı?' diye sorardım, yüzük kaybettiğini söyleyen olursa geri verirdim. Adam böyle bir şeye kalkışmadı bile. Getirip bana versin yüzüğümü. Zaten kuyumcuya götürse gerçek değerini vermeyecekler ona” ifadelerini kullandı.