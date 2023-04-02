Yerel derbide kazanan Alaçatıspor oldu

Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor arasında oynanan yerel derbi maçında Alaçatıspor 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Grup'ta mücadele eden Çeşme'nin 2 güzide takımı yerel derbi maçında karşı karşıya geldi. Yerel derbi maçı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, sezonun ilk yarısındaki yerel derbi maçında alınan karar gereğince Alaçatıspor taraftarları maça alınmadı. İlk yarıdaki derbi maçında da Çeşme Belediyespor taraftarları Alaçatı'daki maça alınmamıştı.

Çeşme Belediyespor taraftarları kimlik kartları ile maçı izlemek için ücretsiz davetiyelerini alınırken, saha girişinde de davetiyeleri ve kimlik kartları kontrol edilerek tribünlere alındılar.

"Biri sağ gözümse diğeri sol gözüm"

Yerel derbi maçını Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş de izlerken, Belediye Başkanı Oran, maç öncesinde konuk takım tribünlerinden maçı izleyecek olan Alaçatıspor yöneticilerinin yanına Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ile birlikte ile birlikte giderek, centilmence bir maç olmasını diledi. Başkan Oran, Alaçatıspor ve Çeşme Belediyespor takımlarının soyunma odalarına da giderek, "Her iki takım da Çeşme'mizin takımı. Biri sağ gözümse diğeri sol gözüm. Centilmence bir maç olmasını diliyorum. Seyredeceğim en zor maç olacak" dedi.

Bölgesel Amatör Lig'de yarımadayı temsil eden Çeşme'nin 2 güzide takımının derbi maçında, maçın skorunu belirleyen tek gol, 71. dakikada Alaçatıspor'un oyuncusu Sercan Çekmen'in ayağından geldi.

"Alaçatıspor'un 97 yıllık tarihine yakışır bir mücadele vermek için elimizden ne geliyorsa sahaya yansıtmaya çalıştık"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, "Öncelikle futbolcularımı, teknik heyetimizi ve kalbi bizlerle çarpan binlerce Alaçatıspor taraftarını yürekten kutluyorum. Sezonun başından beri çok emek verdik. Alaçatıspor'un 97 yıllık tarihine yakışır bir mücadele vermek için elimizden ne geliyorsa sahaya yansıtmaya çalıştık. Galip geldiğimiz için bugün çok eğleneceğiz. Bu Alaçatıspor'un hakkı. Ama yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayarak, Çarşamba günü oynayacağımız Kartalspor maçına hazırlanacağız. Sezon sonuna kadar aynı disiplin ve özveriyi futbolcularımız gösterecektir" dedi.

Alaçatıspor, yerel derbi galibiyetiyle puanını 43'e yükselterek, lig sıralamasında 3'üncülüğünü korudu. Çeşme Belediyespor ise 39 puan ile 4. sıradaki yer aldı. Alaçatıspor, 5 Nisan Çarşamba günü kendi sahasında Kartalspor'u ağırlayacak. Çeşme Belediyespor ise Bağcılarspor ile deplasman maçında karşılaşacak.