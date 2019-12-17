Yerel tohum için protokol

Kırsal kalkınma ve yerli tohum için düğmeye basan Torbalı Belediyesi ile Karaot Tohum Derneği arasında, "Kırsal Kalkınma ve Ekolojik Alan Genişletme" protokolü imzalandı.

Torbalı Belediyesi Başkanı İsmail Uygur, ilçe sınırları içerisinde ekolojik tarıma yönelme amacıyla Karaot Tohum Derneği Başkanı Cevdet Önder ile birlikte önemli bir protokol gerçekleştirdi. 2006 yılında Karaot Mahallesinde kurulan, kaybolmakta olan yerel sebze-meyve çeşitlerinin korunması ve tohumların çoğaltılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Karaot Tohum Derneğinin, Torbalı Belediyesi ile ortak çalışmalar yapacağı belirtildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, protokolle ilgili, "Yerel tohumların toplanması, yetiştirilmesi, fide olarak üretilmesi ve bu işlevi gerçekleştirmek için yeterli sera, açık tarla, tarımsal ekipmanlar ve elemanların istihdamı, her yıl belirlenecek olan bir tarihte tohum takasının organize edilmesi, yerel tohumların envanterinin çıkarılması, yerel tohum kataloğu oluşturulması, bölgedeki endemik türlerin envanterinin çıkarılması ve bu alanlara ilişkin koruyucu ve tanıtıcı çalışmaların tanımlanması, yerel yemek kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli belgeleme çalışmalarının yapılması, kooperatif ve birlik kurulması çalışmalarının yapılması ve birçok konuda derneğimizle iş birliği için protokolümüzü imzaladık. Belediye olarak organik ürün ve yerel tohumlarımızın korunması ve arttırılması için elimizden gelen çalışma desteğini vereceğiz" şeklinde konuştu.