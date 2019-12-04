Yerin 230 metre altında inceleme yaptılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri, Menderes'te bulunan TÜPRAG Efemçukuru Madenini ziyaret ederek, yerin 230 metre altında incelemede bulundu. İEÜ'lü gençler, madende yaşanabilecek olası kazaların önlenmesi ve işçilerin güven içinde çalışması için alınan tüm önlemleri yerinde görme fırsatı buldu. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Burçin Önder, “Öğrencilerimize sadece akademik bilgi vermekle kalmıyoruz. Teknik geziler aracılığıyla öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesini ve sahada yapılan uygulamaları görerek deneyim kazanmasını sağlıyoruz” dedi.

İEÜ Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri, yer altına inmeden önce çizme, eldiven, gözlük, kulaklık, baret, akülü tepe lambası, oksijen maskesi ve iş tulumu gibi gerekli tüm ekipmanları kullandı. İşçilerin 72 saat boyunca sığınabileceği yaşam odalarını gören gençler, acil çıkış yollarını da inceledi. İlk kez yerin metrelerce altına inmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, yetkililer ve öğrencilerle de konuşarak, merak ettikleri soruları yöneltti.

Video gösterimi ile başladı

Ziyarete ilişkin bilgiler veren Müdür Burçin Önder, teknik gezinin işletmedeki kural ve uygulamaları anlatan bir video gösterimi ile başladığını söyledi. Önder, “Öğrencilerimiz, öncelikle yer altında oluşturulan, geniş güvenlikli tamir ve bakımın yapıldığı iş makinesi parkına gitti. Burada sadece madencilik için değil, aynı zamanda atölye için alınan iş güvenliği önlemlerini de inceledi. Öğrencilerimiz, daha sonra bir göçük veya ocak yangını olasılığında kişilerin sığınabileceği yaşam odalarını gördü. Buraya oksijen sağlayan alet ve ekipmanları, oda içine girerek gören öğrencilerimiz, istedikleri soruları yöneltme imkanı da buldu. Bu arada yer altı ana yollarında bulunan ve yangın, göçük gibi acil bir durumda kişilerin yer üstüne çıkmalarında yol gösterici fonksiyonunu sağlayacak ‘Hayat hattı' da görüldü” diye konuştu.

‘Ayna' diye tabir edilen bölgeye de gidildi

Önder, şöyle devam etti: “Öğrencilerimiz, yerin 230 metre altındaki altın madeninin kazıldığı ve madencilerin ‘Ayna' diye tabir ettikleri üretim bölgesine de gitti. Burada patlayıcı maddelerin kayalara yerleştirilmesi için gerekli olan delikleri açan iş makinelerini inceledi. Öğrencilerimizin büyük ilgisini çeken teknik gezimize olanak sağlayan TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkililerine ve öğrencilerimize refakat ederek, madenin her kademesinde gerekli bilgileri veren İşçi Sağlığı İş Güvenliği, Çevre ve Risk Yönetim Müdürü Göksel Alpaslan‘a teşekkür ederiz.”