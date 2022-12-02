Yerli kuru fasulyeyle çiftçiye 1,5 milyon liralık destek

Hasadın ardından çiftçinin ürününü piyasa fiyatının iki katına alan Büyükşehir Belediyesinin ilk durağı Ödemiş oldu. Projeyle beş ilçede 97 çiftçiye 1 buçuk milyon liralık destek sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin alım garantisiyle yaz başında ilk kez dağıttığı yerli kuru fasulye tohumu, kara kış öncesinde çiftçinin rahat nefes almasını sağladı. Hasadın ardından çiftçinin ürününü piyasa fiyatının iki katına, kilosunu 45 liradan alan Büyükşehir Belediyesinin ilk durağı Ödemiş'in dağ köylerinden Horzum oldu. Horzum Mahallesi'nde 100 dönümlük alana ekim yapan 26 üreticiye, 300 bin liranın üzerinde destek sağlandı. Projeyle, 5 ilçede 97 çiftçiden 1 buçuk milyon liralık ürün alındı.

Bu yıl ilk defa; Bergama, Foça, Menderes, Urla ve Ödemiş ilçelerinde başlatılan projeyle üreticilere 3 ton yerli kuru fasulye tohumu dağıtılmış ve toplamda 322 dönümlük alana ekim yapılmıştı.

2023'te hedef 3 bin dönüm

İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, “Biz bu sene beş ilçemizde bu projeyi uyguladık. Önce nohutla başlattık, kuru fasulyeyle devam ettik. Karakılçıkla bu iki yerli tohumu üreticilerimize verdik. Bu sene topladığımız mahsulü tohum için ayıracağız. Yaklaşık 25 tona yakın bir alım yapacağız. Bu mahsullerin seneye 3 bin dönümlük alanda ekimini yapmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Çiftçilerimize desteğimiz nohutta, kuru fasulyede, karakılçıkta, saz çavdarında devam edecek” dedi.

Piyasanın iki katı fiyatına alım yaptıklarını vurgulayan Murat Onkardeşler, “Üreticinin ürettiği yerde kalması en önemli hedefimiz. Başkanımız şehirde arka mahalleleri önemsediği gibi kırsalda da uzak köyler öne çıkıyor. Başkanımız sahip çıkıyor ve dokunuyor. Biz bu projede birçok ilin borsasında 20 liralardan alınan ürünü 45 liradan satın alıyoruz. Üreticimizin çocuklarını kendi köylerinde yetiştirmelerini ve üretimden kopmamalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tarımdan vazgeçemeyiz”

Projenin çiftçilere umut olduğunu söyleyen Horzum Mahalle Muhtarı Yılmaz Öz da, “Horzum; fasulye, barbunya ve domatesle meşhur olmuş bir köy. Burada önceliğimiz ürün çeşitliliğini artırmaktı. Tunç Başkanımızın Başka Bir Tarım Mümkün vizyonuyla farklı ürünlere yöneldik. Bu proje diğer belediyelere de örnek olsun. Bizim gibi tarımla hayvancılıkla geçinen köylerde desteklerin daha fazla olması lazım. Sadece büyükşehirden değil, devletten de daha fazla destek bekliyoruz; çünkü biz tarımdan vazgeçemeyeceğiz” diye konuştu.

“Seneye daha fazla ekim yapacağız”

Üretici Hasan Turgut da, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden mutlu olduklarını söyleyerek, “Özellikle bizim gibi uzak köylerdeki çiftçilere verilen desteklerden çok memnunuz. Zor bir süreçten geçiyoruz; ama belediyemiz sayesinde bu dönemi hafifletmeye çalışıyoruz. Seneye daha fazla ekim yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretici İsa Demirkol ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi bize fasulye tohumları verdi. Kuşkulu bir şekilde ektik; ama iyi bir verim aldık. Bereketli bir fasulye oldu. Fiyat her hafta değişmesine rağmen bizden kilosunu 45 liraya aldılar. Teşekkür ediyoruz. Çiftçinin durumu perişan, anlatmamıza gerek yok. Geçen sene mazot 10 liraydı, bu yıl 25 lira. Destek her zaman kıymetli” dedi.