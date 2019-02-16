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Yerli ve milli modeller görücüye çıkıyor

İzmirli ünlü gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, yarın İstanbul Florya’da bulunan Crowne Plaza’da yapacağı defile ile beklenen modelleri görücüye çıkarıyor.

İzmirli ünlü gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, yarın İstanbul Florya'da bulunan Crowne Plaza'da yapacağı defile ile beklenen modelleri görücüye çıkarıyor.


2019 yılına geniş bir tasarım yelpazesi ile giren Pınar Bent, geçtiğimiz günlerde Cevahir Otel'de gerçekleştirilen defile ile büyük ses getirmişti. Birçok ünlü modelin katıldığı ve yüzde 100 yerli ve milli modellerin sergilendiği defile yüksek sayıda misafir ağırlamıştı. Yarın ise bir defile daha düzenleyeceğini belirten Bent, "Sezona çok hızlı ve ürün yelpazesi geniş tasarımlarımızı ve yüzde yüz yerli malı ürünlerimizi misafirlerimizin karşısına çıkartmaya devam ediyoruz" dedi.


Yaklaşık olarak 45 gelinlik modeli ve 25 tesettürlü gelinlik tasarımı da yer alacağı Kül Kedisi isimli defilesine yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafirin katılacağını belirtti. Defilenin koreografisi ünlü koreograf Sude Su Demirel imzalı olacak.

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