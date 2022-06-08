Yeşil dönüşüm için fikri olana 450 bin TL hibe

BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle "Yeşil Dönüşüm için Sürdürülebilir Bir Yaşam" planlayan genç girişimcilere, 450 bin TL hibe destek sağlayan programa başvuruları bekliyor.

BİGG ile genç girişimcilere; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız hibe desteği destek veriliyor. Hibe desteği miktarı bu çağrı ile birlikte 200 bin TL'den 450 bin TL'ye yükseltildi. 2012 yılında başlatılan program çerçevesinde yaklaşık 2 bin girişimci, iş fikirlerini hayata geçirmek için hibe desteği almaya hak kazandı.

Tema: Yeşil dönüşüm

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY de tematik alanda bugüne kadar açılar ikinci çağrı olma özelliği taşıyan 2022-2 BiGG "Yeşil Büyüme Çağrısı" çerçevesinde, bu konuyu içeren iş fikri olan genç girişimcileri arıyor.

26 Haziran 2022'ye kadar programa başvuracak girişimcilerin, uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama, bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Genç girişimciler, başvuruları kabul edildiği andan itibaren girişimcilik seminerleri ile eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, fikirlerini iş planlarına dönüştürerek hibe almak için hazırlanacak. Çağrı çerçevesinde; "İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım" alanları yer alıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Begüm Merih, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 14'ünün toplam 2 milyon 800 bin TL hibe desteği kazandığını kaydetti. Özbey ve Merih, T-BİGGY olarak, özellikle COVİD-19 pandemisi döneminde önemi daha da anlaşılan "Yeşil Büyüme" tematik alanı ile ilgili projeleri olan genç girişimcileri beklediklerini ifade etti.

Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanıyor. Genç girişimciler, iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma şansı da yakalayabiliyor. Girişimciler ayrıca, BİGG programındaki uygulayıcı kuruluş tecrübesi ve başarısı yüksek ODTÜ Teknokent ile kuvvetli iletişim ağı ve güçlü alt yapıya sahip Yaşar Üniversitesi'nin uygulayıcı kuruluşu olduğu T-BiGGY ile fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürmek ve başarıya ulaşmak için de fırsat elde etmiş olacak.

Programa; üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler veya mezunları başvurabiliyor. Başvuranların, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması çerçevesinde destek almamış olması, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması da gerekiyor. "Yeşil Büyüme" tematik alanında iş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimciler, T-BİGGY'den ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için 26 Haziran 2022'ye kadar https://t-biggy.yasar.edu.tr/ web sayfasını ziyaret edebilir.