Yeşil lojistik İngiltere'ye açıldı

Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu ve 3 öğrencisi, daha az maliyetli ve çevreci bir tedarik zinciri oluşturmak isteyen firmalara rehber olacak çalışmaya imza attı. Karbon ayak izini azaltan ve ‘döngüsel sefer' adlı yöntemle firmalara daha kısa sürede tedarik zincirini tamamlama fırsatı veren çalışma (öğrencilerin bitirme projesi), İngiltere merkezli ‘Uluslararası Gelişmekte Olan Piyasalar Dergisi'ne kabul edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Özge Yumurtacı Hüseyinoğlu ve aynı bölümden mezun olan; Deniz Kurtay, İrem Aşar ve Serra Dilmaç, bitirme projesi çerçevesinde Manisa'da üretim fabrikası bulunan ünlü bir beyaz eşya firması üzerine inceleme gerçekleştirdi. Çalışmada, firmanın üretim için ihtiyaç duyduğu ürünleri nasıl tedarik ettiği, hangi ulaşım yöntemini ve güzergahını kullandığı gibi birçok detaya odaklanıldı.

Çalışmaya ilişkin detayları paylaşan Doç. Dr. Hüseyinoğlu, firmalar için daha çevreci ve az maliyetli bir tedarik sürecinin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışmanın tek bir firma üzerinden gittiğini; ancak sundukları çözümlerin çok sayıda firma tarafından uygulanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Hüseyinoğlu, “Hazırladığımız çalışmanın içerisinde birçok teknik detay var; ancak bazı konularda basit çözümlemeler de mevcut. Üretim için gerekli malzemelerin tedarik edilmesi noktasında değişmesi gereken alışkanlıklar var. Örneğin; gerekli malzemeleri almak için 6 tırın her biri, aynı anda farklı noktalara gidiyor. Halbuki, doğru bir planlama ve yükleme yaparak sadece 1-2 tırın tüm tedarikçileri dolaşması mümkün. Bu durum çok daha çevreci ve ekonomik. Bu örnek basit görünüyor ama bunların planlanması noktasında çok sayıda firmada eksik olabiliyor. Deniz yolu çok daha ekonomik ve süre olarak kısa olmasına rağmen çoğunlukla, biraz da alışkanlık sonucu kara yolu tercih ediliyor. Bu noktalarda birçok firmaya yol gösterecek önerilerde bulunduk” dedi.

Yurt dışında örnek gösterilecek

Doç. Dr. Hüseyinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karbon ayak izinin azaltıldığı ve maliyetin düştüğü bir tedarik zinciri için malların etkin ve verimli teslimi, tedarikçilerden gelen hammaddelerin nakliyesi konuları çok önemli. Firmalar, bu konulara odaklanmalı. Çalışmamızın uluslararası dergide yer alacak olması, bizleri mutlu etti ve gururlandırdı. Bu sayede çalışmamız, yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden akademisyenlere ve öğrencilere ulaşacak, derslerde de gösterilebilecek. Üniversitemiz, Türkiye'de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir'i hayata geçirdi. Bu modelin en büyük amacı, sektörlerin çözüm aradığı konulara yoğunlaşmak, onlara yardımcı olmaktı. Bizim hazırladığımız proje de, üniversitemizin bu vizyonuna tam uyuyor. Bu proje, üniversite-sanayi iş birliği ile okulumuzda ortaya çıkan projeler arasında, uluslararası yayına hak kazanan sayılı çalışmadan biri oldu. Öğrencilerimizle birlikte çok başarılı bir çalışmaya imza attık. Bu proje, öğrencilerimin gelecek planlarında çok değerli bir noktada yer alacak” diye konuştu.

İEÜ Lojistik Yönetimi Bölümü mezunları Deniz Kurtay, İrem Aşar ve Serra Dilmaç ise “Tasarladığımız lojistik sistemiyle araçlar, üreticiler arasında daha az dolaşım yapıyor, yükleme alanları daha efektif kullanılıyor. Böylece daha az karbon salınımı yapılmış oluyor. Daha az dolaşım da maliyetleri azaltıyor. Projemiz için var gücümüzle çalıştık. Projeyi yürütürken birçok veri tabanı kullandık ve sahadan veri topladık. Edindiğimiz verileri, anlamlı ve basit hale getirerek birden fazla çözüm sunabilen bir dizayn haline getirdik. Işık Hocamızın önderliğinde, hepimiz özveriyle çalıştık. Uluslararası bir platformda üniversitemiz ve kendi adımıza önemli bir başarıya imza attık” dedi.