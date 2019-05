Yeşilay İzmir Başkanı Ümit Ülkü oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanlığı görevini 2019 Ocak ayında devreden Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, Kordon Otel Çankaya'da yapılan Yeşilay İzmir Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Yeşilay İzmir Şube Başkanlığı görevini devraldı. Divan Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın yaptığı genel kurulda, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun da hazır bulundu.

Yamanlar'a rehabilitasyon merkezi sözü

Genel kurulda oylama öncesinde selamlama konuşması yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, iki çocuk annesi olarak madde ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden STK'ların çalışmalarına her zaman destek vermeye çalıştığını söyledi. Bölünmez Çankırı, Yeşilay cemiyetinin ülke genelinde verdiği mücadeleye gerek hükümet olarak gerekse devletin bütün kurumları ile destek olunduğunu ve bütün imkanların seferber edildiğini söyledi. İzmir'de de yapılacak olan çalışmalarda, her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Milletvekili Bölünmez Çankırı'dan sonra söz alan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, Yeşilay'ın Yamanlar'da rehabilitasyon merkezi yapılması adına yer tahsisinde yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

“Mücadelemizin çetinliğinin farkındayız”

Yapılan genel kurul sonucunda Yeşilay İzmir Şube Başkanlığına seçilen Ümit Ülkü ise genel kurulda bulunan haziruna başkan olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Yeşilay olarak mücadele sahalarının çetinliğinin farkında olduklarını belirten Ülkü, “Bilhassa gençlerimizin ve insanımızın içine sürüklendiği bağımlılıkları, elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği yere kadar ortadan kaldırmaya çalışacağız. Gençlerimizi şer güçlerin bir oyun sahası olmaktan kurtararak ve onları geleceğe sağlıklı ve onurlu birer birey olarak yürümelerine öncü olacağız. Bizim medeniyet anlayışımızda şu vardır; bir insanı kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir” diye konuştu.

Her yıl 110 bin kişi sigaradan ölüyor

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 5,7 trilyon sigaranın tüketildiğine dikkat çeken Ülkü, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu rakam, günde neredeyse 16,5 milyar sigaraya tekabül ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2018 verilerine göre; dünyada 1,1 milyar kişi sigara kullanıyor ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişi, sigaraya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Bu ölümlerden 6 milyonuna doğrudan sigara kullanımı neden olurken yaklaşık 1 milyonu pasif içicilikten kaynaklanıyor. Peki, Türkiye'de bu tablo nedir? Türkiye'de sigaradan 5 dakikada bir kişi, her gün ise 300 kişi ölüyor. Bu demek oluyor ki; senede sigaraya tam 110 bin vatandaşımızı kurban veriyoruz. Bir savaşa girsek, zannediyorum ki bu kadar zayiat vermezdik. Lakin yok yere feda ettiğimiz bu insanlarımız, bu ülkenin çok büyük bir beşeri güç kaybı demektir. Ülkemizdeki tüm kanserlerin, neredeyse 3'te 1'ine ise tek başına sigara sebep oluyor.”

"Yılda 35 milyar TL sigaraya harcanıyor"

Ülkü, Türkiye'de gençler arasında sigara içme yaşının 13-15 yaş aralığına indiğini, her 10 erkekten birinin ve her 20 kızdan birinin sigara içtiğini üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, “Ülke olarak her gün sigara almak için 90 ile 100 milyon lira arasında bir para harcıyoruz. Bunu seneye vurursak, ortalama 35 milyar TL gibi muazzam bir miktara tekabül ediyor. Bu miktar, 4 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 10 tane Avrasya Tüneli ve tam 5 adet Marmaray tüneli ediyor. Bir başka kıyaslama daha yapacak olursak, senede sigaraya harcadığımız parayla, her sene bir GAP projesi hayata geçirebilirdik. Ve diğer taraftan bir kıyaslama daha yapacak olursak, ülke olarak senede sigaraya verdiğimiz para ile yani bu 35 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük 10 üniversitesinin tamamının 4 senelik bütçesini karşılayabiliyoruz” dedi.