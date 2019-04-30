Yeşilay İzmir'den ‘sağlık' için bisiklet turu

Yeşilay'ın geleneksel olarak düzenlediği "Yeşilay Bisiklet Turu", İzmir'de yoğun katılımla gerçekleşti.

Yeşilay İzmir Şubesi ile Bisikletliler Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte onlarca kişi, daha sağlıklı bir yaşam için pedalları çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturdu. 50 şehirde eş zamanlı olarak saat 10:30'da start alan ve İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği 9. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Gündoğdu Meydanı'ndan başlayarak İnciraltı Kent Ormanı'nda son buldu.

Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, "Bisiklet, 7'den 70'e herkese hitap eden bir spor. Gençlerin yanı sıra, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların katılımı bizi oldukça memnun etti. Bu tür etkinliklerin kentimizde daha sık düzenlenmesi için çalışacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Bağımlılıklarla mücadelenin kutsal bir konu olduğunu dile getiren Ümit Ülkü, "Çünkü merkezinde insan var. Bir insana elinizi uzattığınızda ya da bir insana dokunduğunuzda, insanın sıkıntısını ve derdini paylaşıyorsunuz. Böylece bir problemini de çözmüş oluyorsunuz. Ben bu noktada tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu kentte güzel işler başaracağız" diye konuştu.