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Yeşim Salkım, Batum'a konuk oluyor

Sahnelerin ünlü ismi Yeşim Salkım, Gürcistan’ın Batum kentindeki JRW Welmond Otel’deki gala gecesinde sahne alacak.

Sahnelerin ünlü ismi Yeşim Salkım, Gürcistan'ın Batum kentindeki JRW Welmond Otel'deki gala gecesinde sahne alacak.


22 Haziran Cumartesi gecesi sevenleriyle buluşacak olan ünlü sanatçı, "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım", "Deli Mavi" gibi bir döneme damgasını vuran şarkılarıyla geçmişten günümüze müzik yolculuğu yaşatacak. Adını çok duyduğunu ve merak ettiği bir kent olan Batum'da program yapacak olmamın heyecanını yaşadığını belirten Yeşim Salkım, özel bir konser repertuvar hazırladığını ve hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

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