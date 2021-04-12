Yetenekleriyle Türkiye'nin gururu oldular

Öksüz ve Karakılıç, Romanya Ses Sanatları Kültür Derneği Uluslararası Çevrim içi 3. Rezonan?e Sonore Festivali ve Yarışmasında, kendi kategorilerinde birincilik ödülü alarak ülkemizi gururla temsil etti.

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi, Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitimlerini çevrim içi olarak uzaktan sürdürüyor. Öğrenciler, çevrim içi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı buluyor. Piyano eğitimini Yaşar üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Nisan Öksüz (11) ve İrfan Karakılıç (10) da pandemi döneminde bu çalışmaların karşılığını, katıldıkları çevrim içi yarışmadan birincilik ödülüyle dönerek aldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen 3. Rezonan?e Sonore Festivali ve Yarışmasında; Türkiye, Romanya, Portekiz, İspanya, Fransa, Macaristan, Moldova'dan katılımcılar yer aldı. Pandemi döneminde genç sanatçılarının eğitim sürecine katkıda bulunmak ve sanatsal kişiliklerinin gelişiminde vazgeçilmez olan rekabetçi faaliyetler açısından desteklemek için düzenlenen yarışmada, çeşitli yaş gruplarından 120 katılımcı dereceye girmek için çevrim içi performans sergiledi. YÜSEM Müzik Akademisi öğrencileri Nisan Öksüz ve İrfan Karakılıç da performanslarını kaydettikleri videolarla yarışmaya katıldı.

İrfan Karakılıç Czerny ile Debussy'nin, Nisan Öksüz ise J. S. Bach ve Schubert'in eserlerini seslendirdi. 8-10 Nisan tarihleri arasında yapılan, 11 Nisan'da da ödülleri açıklanan yarışmada, uluslararası jüri üyeleri Portekiz'den Prof. Constantin Sandu, Romanya'dan Prof. Viorica Nistoroiu ve Fransa'dan Prof. Alina Pavalache tarafından yapılan değerlendirmede, İrfan Karakılıç A2 yaş grubunda dereceyle birinci olurken, Nisan Öksüz de A3 yaş grubunda birinci olarak İzmir'e gurur veren başarılara imza attı.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde burslu öğrenim gören ve 4 yıldır piyano çalan Bahçeşehir Koleji Karşıyaka 5. sınıf öğrencisi Nisan Öksüz, daha önce de İtalya'da düzenlenen uluslararası Apulia Metropolitan ve Dinu Lipatti müzik yarışmalarında piyano kategorisinde kendi yaş grubunda birincilik ödülleri kazanmıştı. Nisan Öksüz, Gülsin Onay gibi birçok usta isimle birlikte ustalık sınıflarına da katıldı. Pandemi döneminde çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü söyleyen Nisan Öksüz, 3 gün sonra doğum günü olduğunu belirterek aldığı birinciliğin kendisi için erken doğum günü hediyesi olduğunu ifade etti.

Efsane Chick Corea ile aynı sahnede yer almıştı

4 yıldır piyano çalan İTK Bornova Kampüsü 4. sınıf öğrencisi İrfan Karakılıç, geçtiğimiz yıl Yunanistan'da gerçekleşen 5. Uluslararası Thess Çocuklar Piyano Yarışmasında birinci olmuş, İtalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışmasında ise hem birincilik kazanmış hem de müzikalite alanında jüri özel ödülü almıştı. Dünyaca ünlü 22 Grammy ödüllü cazın efsane ismi, kısa süre önce yaşamını yitiren Chick Corea ile 2018'de İzmir'de verdiği İzmir konserinde aynı sahneyi paylaşma fırsatı da bulan Karakılıç, en iyi dereceyle uluslararası bir birincilik kazanmanın mutluluğunu yaşadığını diye getirdi.

Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ise öğrencilerinin başarısının gurur verici olduğunu belirterek, “Bu tip uluslararası organizasyonlar, sadece profesyonel olarak değil aynı zamanda kültürel olarak da çocuklara farklı bir vizyon sağlıyor. YÜSEM Müzik Akademisi öğrencileri, pandemi döneminde çevrimiçi ortamda derslerine düzenli olarak devam etti. Bu eğitim sistemi sayesinde eğitimlerinden geri kalmadılar ve başarılara imza atmaya devam ediyorlar” diye konuştu.