Yetişkinlere sudoku, çocuklara hikâye kitabı

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle başlattığı dayanışma kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı yardım paketini genişletiyor. Kuru gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra kolilerin içine yetişkinler için sudoku, çocuklar için de yeni hikâye kitapları eklendi. Büyükşehir, bulmaca kitaplarıyla stres ve Alzheimer riskini azaltmayı, hafızayı güçlendirmeyi ve evlerinde vakit geçiren vatandaşlara moral desteği sağlamayı amaçlıyor. Hikâye kitaplarıyla ise hedef çocukların sosyal gelişimini desteklemek. Bu kapsamda ilk etapta 244 sayfalık 5 bin sudoku, 3 bin de çocuk kitabı dağıtılacak.