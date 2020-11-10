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Yıkılan her bina için ayrı ayrı enkaz toplama alanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin, yıkılan evlerinde kalan eşyalarını bulabilmesi amacıyla Koyundere’de her bina için ayrı enkaz döküm alanı oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin, yıkılan evlerinde kalan eşyalarını bulabilmesi amacıyla Koyundere'de her bina için ayrı enkaz döküm alanı oluşturdu.


Depremde yıkılan binalardan kurtarılan vatandaşların kimi halen hastanelerde tedavi görüyor, kimileri de kayıpları nedeniyle büyük bir acı yaşıyor. Depremde tamamen yıkılan, onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yine onlarca kişinin yaralandığı; Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu, Emrah 1 ve 2 apartmanlarının enkazları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Koyundere'deki hafriyat sahasında, işaretlenmiş alanlara ayrı ayrı döküldü. Toplam 15 bin 405 ton ağırlığında enkaz taşındı. Depremzede vatandaşların, ilerleyen günlerde, binalarının enkazına kolayca ulaşabilmesi ve hatıra değeri bulunan eşyalarını bulabilmesi amaçlandı.

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