Yıkımına başlanan Yılmaz Erbek Apartmanı havadan görüntülendi

İzmir'deki depremde yan yatan ve bugüne kadar 3 vinçle ayakta tutulan Yılmaz Erbek Apartmanı alınan kararın ardından yıkılmaya başlandı. Binanın yıkımı havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık deprem, en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkiledi. Depremden etkilenen biri de Bayraklı ilçesinde bulunan 10 katlı Yılmaz Yılmaz Erbek Apartmanıydı. Zemin katında bir süpermarket zincirinin şubesi bulunan apartmanın ilk 2 katı çökmüş ve bina yan yatmıştı. Binanın devrilmesini engellemek için yaklaşık 2 gün boyunca 3 vinç binanın kolonlarına destek verdi. Bugün ise içinde hiç kimsenin bulunmadığı tespit edilen binanın yıkımına karar verildi. Saat 21.30 sıralarında başlayan yıkımda binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 2 vinçle gerçekleştirilen yıkım drone yardımıyla havadan görüntülendi.

Yılmaz Erbek Apartmanı, yaklaşık 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve yürüyerek ayrılmasıyla dikkat çeken Hülya Özmet'in kurtarıldığı binaydı.