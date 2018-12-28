Yılbaşı geceniz, pişmanlığınız olmasın

Eski yılın son günü, yeni yılın ilk günü için diyet örnekleri veren Güneş, "Kendi vücudunuzun yönetimi size ait. Yeni yıla fazla ve ağır yemeklerin oluşturduğu uyku hali, sürekli rahatsızlık sinyalleri veren mide ve bozulan diyetlerin verdiği pişmanlık ile girmeyin" dedi.

Diyetisyen Asena Güneş, yılbaşı akşamında fazla besin tüketeceğini düşünenlere, 31 Aralık sabahına hafif bir kahvaltıyla başlanmasını önerdi. Gün içerisinde de hafif öğünler yapılmasının isabetli olacağını belirten Güneş, "Kahvaltıda farklı alternatifler olarak; süt, yulaf ezmesi veya süt, meyve veya iki ince dilim tam buğday ekmeği, bir dilim peynir ile yapılmış yağsız tost, mevsim yeşillikleri tüketilebilir. Öğle yemeği tercihinizi zeytinyağlı sebze yemeği-ayran, az çorba, salata gibi yine hafif besinlerden yana kullanın. Akşam için hazırlıklar hızla devam ederken ara öğünlerinizi sakın atlamayın" diye konuştu.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Güneş, yeni yıl sofrasında, "Çok fazla yedim" pişmanlığı yaşamamak için porsiyonların küçük tutulmasını, doyunca da yemeğin bırakılmasını önererek, "Ana yemek olarak kırmızı et yerine ızgara, fırında veya buğulama olarak derisi alınmış hindi eti, tavuk eti veya balık tercih edin. Hindi eti kırmızı ete göre daha az yağ içerir. Yanında pilav tercih edecekseniz ekmek veya püre yemeyin. Tatlı yemek istiyorsanız pilav almayın. Meze olarak sebze ağırlıklı ve peynirle hazırlanmış az yağlı mezeler tercih edilebilir. Şerbetli hamur tatlılarının yerine sütlü tatlıları veya kabak tatlısı, az şekerli ayva tatlısı, yağ içermeyen hafif meyve tatlıları veya meyve salatası iyi bir seçenek olabilir. Tüketilen miktar arttıkça kalori alımını da artıran kuruyemişler, aslında göründüğü kadar masum değildir. Bu nedenle küçük bir kaseye; beş fındık, beş badem, iki parça ceviz, 10 kuru yaban mersini ve kuru üzüm ile bir yemek kaşığı dolusu beyaz leblebi eklemek size gece boyunca yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.

"Sonradan pişman olmayın"

31 Aralık gününün doğru yönetilmesinin yılbaşı akşamındaki kaçamakların zararını azaltmada önemli olduğunu kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Nasılsa akşam fazla yiyeceğim' düşüncesi ile gün boyu aç kalmak, az yemek ve öğün atlamak yapılacak hataların başında gelir. Bu hatalar beslenme düzeninizi bozup, metabolizmanızı yavaşlatacağı gibi uzun süre bir şey yememek iştahınızı kontrol edememenize de neden olur. Yılbaşı sofrasına çok aç oturmayın. Sabah uyandığınızda ilk iş kendinize bir bitki çayı (papatya, ıhlamur, rezene gibi) hazırlamak olsun. Özel bir rahatsızlığınız yoksa bitki çayınızın içine 1 tatlı kaşığı bal ve yarım limon suyu ilave etmeyi unutmayın. Sabah ağır bir kahvaltı yapmaktan kesinlikle kaçının. Akşam yenen ağır yemeklerin etkisini yok edebilmek için sütlü yulaflı veya yoğurtlu meyveli bir kahvaltı daha iyi bir seçimdir. Kahvaltıdan sonra açık havada mutlaka en az yarım saatlik fazla ağır olmayan egzersiz veya yürüyüş yapmaya çalışın. Bir gece önce yenilen yağlı, tuzlu yüksek kalorili yemekler ve alkol kişinin su ihtiyacını çok artırır. Vücut susuzluğunu önleyebilmek için ertesi gün 10-12 bardak oda sıcaklığında su için. Alkol vücuttan su atımına neden olduğu için, su atımını hızlandıran çay ve kahveyi çok tüketmeyin. Eğer tansiyon ve kalp probleminiz yoksa bir şişe maden suyu tüketimi alkolün oluşturduğu sıvı elektrolit dengesizliğini düzenlemede yardımcı olur. Güne ara öğünlerle devam edip, akşam yemeğini erken saatlerde yapın ve daha çok sebze, çorba, salata, yoğurt gibi hafif yiyecekler tercih edebilirsiniz. Beslenmenizi birkaç gün dengelemediğiniz sürece tartıya çıkmamanızı da tavsiye ederim. Yeterli uyku kilolarla savaşta en iyi yöntemlerden biridir. Yeterli uyumadığımızda stres hormonları aktive oluyor. Bu da kan şekerimizin dalgalanmasına ve de kendimizi daha çok aç hissetmemize neden olup bizi daha çok yemeye itiyor. Ertesi gün mutlaka erken yatağa girin ve 8 saat uyuyun."