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Yılbaşı öncesi Çeşme'de 758 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde, il jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir bağ evinde toplam 758 litre kaçak içki ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, il jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir bağ evinde toplam 758 litre kaçak içki ele geçirildi.


Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte el yapımı içkinin önüne geçmek isteyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesinin Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine baskın yaptı. R.S isim şahısa ait olan eve yapılan baskında ekipler, alkollü içki üretiminin yapıldığını tespit etti. Üretimi yapılan alkollü içkilerin piyasaya sürüldüğünü tespit eden ekipler, yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır halde 750 litre şarap, 3 litre rakı, 3 litre votka ve 2 litre viski olmak üzere toplamda 758 litre kaçak içki ele geçirdi.


Çeşme Cumhuriyet Savcılığını talimatı üzerine R.S. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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