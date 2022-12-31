İhlas Haber Ajansı

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Yılbaşı öncesi İzmir'de depolara sentetik hap baskını: 1 tutuklama

İzmir polisinin yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği ve iki depoya yapılan uyuşturucu operasyonunda 560 bin 500 sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Polis ekiplerinin 2 depoya yaptığı eş zamanlı baskında 560 bin 500 adet sentetik hap ele geçirildi.


Olay ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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