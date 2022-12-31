Yılbaşı öncesi İzmir'de depolara sentetik hap baskını: 1 tutuklama

Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Polis ekiplerinin 2 depoya yaptığı eş zamanlı baskında 560 bin 500 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.