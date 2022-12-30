Yılbaşı öncesi İzmir'de eğlence mekanlarına sahte içki operasyonu

İzmir'de yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim yapan polis ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı tespit edilen 14 mekanda çok sayıda sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 17 şüpheliye adli işlem uygulandı, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına sıkı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, sahte içki kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 214 eğlence mekanına denetim uyguladı. 75 ekip ve 280 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, sahte içki satışı yapıldığı tespit edilen 14 işletmede, 354 şişe sahte içki, 77 litre pet şişe ve damacanalarda sahte içki, 175 litre sahte etil alkol, 3 bin 703 adet sahte etil alkol bidon etiketi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde olayla ilgili 17 şüpheliye adli işlem uygulanırken 1 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.