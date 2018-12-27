Yılbaşı öncesi uzmanlardan beslenme uyarısı

Genelde yılbaşı sofralarının oldukça zengin çeşitli ve bol kalorili yemeklerden oluştuğunu kaydeden Diyetisyen Fatma Baysal Yusuf, önemli uyarılar yaptı. Yılbaşında çok fazla kaçırmamak gerektiğini ifade eden Fatma Baysal Yusuf, "Bu yüzden 2018'in son sabahında protein ağırlıklı bir kahvaltı ile başlamaya çalışın. Kahvaltıda mutlaka yumurta tüketin ve bol maydanoz, dereotu gibi yeşillikleri tüketmeyi ihmal etmeyin. Öğle yemeğinde yine bol yeşillik içeren salatalar veya zeytinyağlı sebze yemekleri sağlıklı alternatifler olacaktır. Yılbaşı softaları genel olarak geceye yayılan ve geniş içerikli oluyor. Bu nedenle akşama hazırlık olarak düşünerek günümüzü hafif geçirmeliyiz. Özellikle akşam alkol alınacak ise gün içinde bol su tüketilmesi önerilir. Ayrıca mineral dengesi için yine gün içinde şekersiz mineralli su ve soda da tüketilebilir" dedi.

"Mezeler, ana yemeğe kadar ciddi bir kalori tuzağı olabilir"

Yılbaşı sofrasının da ise kalorisi fazla meze ve ana yemeklerden kaçınılması gerektiğini belirten Medical Park İzmir Hastanesi Diyetisyenlerinden Fatma Baysal Yusuf, "Yılbaşı sofrasında yemek öncesi meze çeşitleri olarak; peynir, otlu mezeler ve yoğurtlu mezeleri tercih etmenizi öneririm. Özellikle mezeler, ana yemeğe kadar ciddi bir kalori tuzağı olabilir. Bu yüzden mezeleri mutlaka salata ile destekleyin. Ara sıcak tabağı genel olarak yağ içeriği yüksek olan kızartılarak yapılan börek vb. yemeklerden oluşur. Bu yüzden gereksiz kalori almak yerine ara sıcakları es geçerek veya az tüketerek ana yemeğe geçmenizi öneririm. Bu arada açlığınızı salata ile bastırmaya çalışmak destekleyici olacaktır. Ana yemekte seçim şansı var ise karbonhidrat içeriği ve yağ içeriği yüksek olan yemekleri eleyip daha protein ağırlık olanların tercih edilmesi önerilir. Unutmayın fazla karbonhidrat alımı vücutta fazla su tutulumuna yani ödem oluşumuna sebep olmaktadır. Mezeler ile birlikte ekmek tüketimi, ara sıcaklar, ana yemekler, tatlı derken karbonhidrat alımı biraz kaçırabilirsiniz. Ana yemeği yine salata ile desteklemeyi unutmayın. Alkol alımınızı hafif alkollü olanlardan yana kullanmanız, alkol alınmayacak ise şekerli ve asitli içecekler yerine soda ve ayran önerilir" şeklinde konuştu.

Diyestisyen Fatma Baysal Yusuf, yılın ilk günü yılbaşı gecesi yorgunluğunu atmak için limonlu su ve soda tüketilmesini önerdi ve şunları söyledi:

"Tatlı tercihini mümkün olduğu kadar sütlü olan hafif tatlılardan yana kullanmanız ve yemekten 1-2 saat sonra almanız önerilir. Tatlı yerine meyve tüketilmesi tabi ki en sağlıklı seçenek olacaktır. 2019 un ilk günü ertesi gün, geçen akşamın yorgunluğunu daha kolay atabilmek adına gün içinde limon damlatılmış bol su ve soda ile bitki çayları tüketmenizi, hafif egzersizler, yürüyüşler yapmanızı tavsiye ederim."