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Yılbaşında aşırı alkol alarak fenalaştığı iddia edilen genç hastanede yaşamını yitirdi

İzmir’de iddiaya göre yılbaşı gecesi alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Oğuzhan K.

İzmir'de iddiaya göre yılbaşı gecesi alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Oğuzhan K. hayatını yitirdi.


Bayraklı ilçesinde Oğuzhan Kılıç yılbaşında arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için dışarı çıktı. İddiaya göre sahilde alkol içen Kılıç, ilerleyen saatlerde rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan K. hemen tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen Kılıç hayatını kaybetti.


24 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olaya ilgili soruşmanın sürdüğü öğrenildi.

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