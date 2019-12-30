Yılbaşında gıda zehirlenmelerine dikkat

Dr. Ruhan Aşkın Uzel, aşırı beslenmenin yılbaşında gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söyledi.

Hindi eti, bitter çikolata, kuşkonmaz, yer elması, yoğurt ve muzun yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu aktaran Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, hindi etinin faydalarını anlattı.

Doç. Dr. Uzel, bir porsiyon hindi etinin günlük B12 vitaminini karşılayacağını ifade ederek, "Mutluluk veren en iyi altı gıda arasında yer alan hindi eti, içerdiği triptofan aminoasiti ile serotonin adı verilen mutluluk hormonunu uyarır. Yağ içeriği de çok azdır. Derisi alınmış hindi etinin 30 gramında sadece 1 gram yağ bulunmakla birlikte, söz konusu yağın büyük bir çoğunluğu, çoklu doymamış yağ grubundandır. 150 gramlık porsiyonunda yaklaşık olarak 220 kalori bulunur. Söz konusu miktar, günlük tavsiye edilen folik asit ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sini karşılayabilmektedir. B12 vitamini açısından da zengindir. B12 vitamini alyuvar yapımındaki faydasıyla kansızlığın önlenmesi ve hücre gelişimi için gereklidir. Bir porsiyon hindi eti, günlük B12 vitamini gereksiniminin tamamına yakınını karşılamaktadır" dedi.

Zehirlenmelere dikkat

Yılbaşı gecesi gibi özel günlerde aşırı beslenmenin zararlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, uyku ve sindirim problemlerinin yanı sıra beslenmelerin gıda zehirlenmesine yol açabileceğini vurguladı. Uzel, "Yılbaşı gecesinde yağ ve şeker içeriği fazla olan besinlerin tercih edilmesi, hazırlanan yiyeceklerin kısa sürede tüketilmesi, meze, kuruyemiş tüketimi ve beraberinde alkol alınması bazı rahatsızlıkları tetiklemektedir. Bu rahatsızlıkların başında yer alan mide gerginliği, tansiyonun yükselmesine dolayısıyla da kalp rahatsızlıklarının artmasına neden olmakta. Bu nedenle yılbaşı sofrasında yapılabilecek yanlışlıkların en başında gün içinde öğün atlanarak beslenme, fazla besin alımından sonra hazımsızlığı önleyeceği düşüncesi ile tüketilen gazlı içecekler gelmekte" dedi.