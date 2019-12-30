Yılbaşında sahte alkole dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Dr. Onur Aydın, yılbaşına dışarıda eğlenerek girecek olanların sahte alkole karşı dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Metanol; yani sahte alkol körlükten tutun da ölüme kadar varan korkunç sonuçlar doğurabilmektedir" dedi.

Yeni yıl kutlamalarını dışarıda yapacaklara önemli uyarılarda bulunan Dr. Onur Aydın, sahte alkole karşı uyardı. Aydın, "Yeni bir yılı karşılayacak olmanın heyecanını taşımaktayız. Kimimiz yılın son gününü evlerimizde ailelerimizle geçirmeyi düşünürken, kimileri de kendisini eğlenmek üzere dışarıya atma planları yapmakta. 31 Aralık akşamı başlayan bu curcuna ertesi gün 1 Ocak sabahına kadar sürmektedir. Tabi temennimiz kimsenin burnunun bile kanamamasıdır" dedi.

Sahte alkole dikkat edilmesini vurgulayan Op. Dr. Aydın, "Özellikle dış mekanlarda eğlenecek vatandaşlarımızın taşkınlıktan uzak bir gece geçirmelerini öneriyor, alkol kullanacak kişilerin ise kararında bırakmalarını tavsiye ediyoruz; ancak böylesi özel akşamlarda satın alınan ya da mekanlarda servis edilen alkol için en önemli tehlike bazen bu alkollerin sahte olabileceğidir. Maalesef ülkemizde son yıllarda çokça karşımıza çıkan, sonuçları oldukça üzücü bir durumdur sahte alkol kullanımı" diye konuştu.

Zehirlenmenin belirtileri

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Dr. Onur Aydın, zehirlenme durumunda meydana gelecek semptomlara vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Metanol denilen bu alkol tipi çözücü özelliği olan, uçucu ve renksiz bir sıvıdır. Metanolün metabolitleri toksik etkilidir. Kaza ya da intihar amaçlı olarak ve en çok oral yolla alınır. Metal alkol zehirlenmesinde primer toksik faktör metabolik asidozdur. Toksik metabolitlerinden formik asitin metabolik asidozun şiddeti ile doğru orantılı olduğu ve mortalite ve göz bulgularının da metabolik asidoz derecesiyle paralellik gösterdiği bilinmektedir. Zehirlenmesinde görme bozukluğu (kar fırtınası içinde kalmak gibi çevreyi görmek), nefeste formaldehit kokusu, asidoz, konvülziyonlar, pankreatik nekroz ve solunum depresyonuna bağlı ölüm bulunabilmektedir. Metanol zehirlenmesinde toksisite ve ölüm, metanolün metabolitleri olan formaldehit ve formik asit tarafından oluşturulur. Tüm bu bilgiler neticesinde eğlenceli mutlu bitmesini istediğimiz bu ve bunun gibi özel gecelerde eğer alkol alınacak ise bunun metanol yani sahte alkol olmadığından kesinlikle emin olunmalıdır. Sonuç olarak metil alkol zehirlenmesi ülkemizde yıllardır gündemdeki yerini koruyan ve çözüm bulunamamış konular arasında yer almaktadır."