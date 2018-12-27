Yılbaşında yola çıkacaklara araç bakımı uyarısı

Araçlarda ateşleme sistemi, kışın soğuk havalarda ve özellikle yağmurlu havalarda geç çalışması ya da hiç çalışmamasına neden oluyor. 35 yıldır bu meslekle uğraşan oto elektrik ustası Üzeyir Tosun, benzinli araçlar için ateşleme sistemine öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek tavsiyelerde bulundu. Yılbaşı öncesi yola çıkacakların araç bakımlarını yaptırması gerektiğini ifade eden Tosun, "Bujiler; buji kabloları, distribütör kapağı mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bujiler ve buji kabloları 10 bin kilometrede değişmesi gerekebilir. Çok soğuk ve çok sıcak havalar buji kabloları çatlama yapabilir. Bu nedenle buji kabloları her yıl kontrol edilmelidir. Ateşleme sisteminde medyana gelen en küçük arıza nedeniyle araç çalışmaz" dedi.

Eski model araçlarda su birikintilerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Tosun, "Aşırı yağışlarda yavaş gitmeye özen gösterin. Eski model benzinli araçlarda yağmurlu havada distribütör üzerine bulaşık eldiveni geçirmek bir nebze olsun katkıda bulunur" diye uyardı.

Yolda kalmamak için bunlara dikkat

Belli bir süreden sonra gaz valflerinin gaz vermekte zorlandığını vurgulayan Tosun, "Role taktığımızda, gazı daha fazla püskürtmesini sağlayarak aracın daha çabuk çalışmasını ve yakıtta tasarruf sağlayacak. Antifiriz olmazsa olmaz kışın mı koyulması gerekir; fakat yazında faydası var. Faydası; motor silindir kapağındaki su kanalları antifiriz olduğu sürece daha rahat çalışır. Bu da aracınızın yazın hararet yapmasını engeller. Kışında aracınızın özellikle tüplü araçların gaz kafasının donmamasını sağlar. Silecek süpürgeleri yazın sıcak havada deforme olduğu için kontrol edilmeli fıskiye deposunun da saf su ya da cam suyu ile doldurulması gerekir. Yolda kalan araçlar genelde distribütör kapaklarında gözle görülmeyen çatlaklar nedeniyle nem yaptığı için araç yağmurlu havalarda genelde yolda kalır. Distribütör kapaklarının değişmesi gerekir. Yolda kalan araçlar da bir diğer seçenekte distribütör içinde yer alan tevzi makarasından da kaynaklanabiliyor. Aküler de kış aylarında soğuk havalarda sertleşme tabir edilen olay yaşanır. Bunun için akünün belli zamanlarda şarjının ölçülmesi gerekir özellikle uzun süre çalışmayan araçlarda şarjın kontrol edilmesi gerekir" dedi.