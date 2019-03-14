Yıldırım: '14 Mart, sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözüldüğü gün olmalıdır'

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, bu yıl da Tıp Bayramına çözüm bekleyen sorunlarla girdiklerini belirterek, "Yeni Türkiye'de sağlıkta dönüşümün mimarları olan sağlık çalışanları, var olan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklemekte ve 14 Mart'ı gerçek bir bayram havasında yaşamayı arzu etmektedirler" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle açıklama yapan Yıldırım, sağlık çalışanlarının yaptıkları görev itibariyle kutsal bir mesleği icra ettiklerine dikkat çekerek, çözüm bekleyen konulara değindi.

Adaletsiz döner sermaye sistemi

Sağlık çalışanlarının çözüm beklediği konuların başında adaletsiz döner sermaye sisteminin geldiğini vurgulayan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "Döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizlik sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Aynı görevde çalışan sağlık çalışanlarının farklı oranda döner sermaye ücreti alması büyük bir haksızlıktır. Bu durumu başka hiçbir meslek grubunda göremeyiz. Örneğin eşit durumda olan ancak farklı karakollarda çalışan 2 polis memurunun veya yine aynı şekilde farklı okullardaki 2 öğretmenin farklı ücret aldığını göremeyiz. Ancak unvanları, eğitimi ve hizmet yılı aynı olan sağlık çalışanları farklı hastanelerde çalıştığı için aynı döner sermaye ücreti alamamaktadır. Çalışanlarımız arasında huzursuzluğa sebep olan bu durumun giderilmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır ve bu adaletsizlik çözülene kadar konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bunun için acilen mevcut döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmelidir." diye konuştu.

3600 ek gösterge

Sağlık çalışanlarının beklediği bir diğer konunun 3600 ek gösterge olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "3600 ek gösterge bir an önce çıkarılmalıdır. 3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi, diğer çalışanlarımız ile ilgili de aynı oranda ek gösterge puanı verilmesi ve konunun bir takvime bağlanarak çözülmesi önemle beklediğimiz bir husustur" dedi.

Yıldırım, sağlık-Sen olarak taleplerini şöyle sıraladı:

Sözleşmelilere kadro

"Sağlıkta farklı istihdam modellerine son verilmelidir. Tüm sağlık çalışanları hangi kadroda olursa olsun sözleşmeli statüde değil, istisnasız 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A kadrosunda istihdam edilmelidir.

Personel ihtiyacı ve tükenmişlik

Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat esasına göre fedakarca görev yapmakta ve bu hizmetlerinin karşılığını maalesef alamamaktadırlar. Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştı, hasta memnuniyeti arttı ama maalesef sağlık çalışanlarımız için bu durum aksi yönde gelişti. İstihdam yetersizliği nedeniyle ağır iş yükü altında ezilen, nöbetlerden kendilerine, ailelerine zaman ayıramayan sağlık çalışanlarının bu husustaki mağduriyeti, Dünya Sağlık Örgütü istihdam rakamlarının uygulanmasıyla çözüme kavuşacaktır.

Fiili hizmet zammı

Yine çalışanlarımızın yıllardır çözüm beklediği fiili hizmet süresi zammı, sağlık hizmetleri sınıfından sayılan bütün unvanları kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Sağlık Bakanlığı tüm sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu gözetmelidir.

Mesleki saygınlık

Sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığı korunmalıdır. Özellikle medyada, internet sitelerinde ve kamuoyunda kayıtsız-şartsız hesap sorulabilen, sözel veya fiziki şiddet uygulanabilen, her zaman her yere hiçbir delil gösterilmeden rahatlıkla şikayet edilebilen, bu şikayetlerle boğuşmaya mecbur edilen sağlık çalışanı figürü algısına son verilmelidir.

İcap nöbeti ve sağlıkta şiddet

İcap nöbeti tutan ancak bu nöbetin ücretini alamayan, malpraktis uygulamasındaki eksiklikler nedeniyle mağdur olan, görevi sırasında şiddete maruz kalan hatta öldürülen sağlık çalışanlarımızın haklarına Sağlık Bakanlığı mutlaka sahip çıkmalıdır. Biz Sağlık - Sen İzmir 1 No'lu Şubesi olarak Genel Başkanımız Sayın Semih Durmuş Beyefendinin talimatlarıyla bu konuda üstümüze düşen her türlü görevi yapacağımızın bilinmesini isteriz."

Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "14 Mart'ın sağlık çalışanları adına gerçek bir bayram havasında geçmesi için çalışanlarımızın beklentilerini gerçek anlamda karşılayan açıklamalar yapılması, sorunların çözümü için somut adımlar atılması önemli bir noktadır. Bu vesile ile sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, bugünün sorunların çözümüne vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.