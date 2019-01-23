Yıldırım Uran'a son görev

Kalp krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk futbolunun deneyimli antrenörlerinden Yıldırım Uran toprağa verildi. Karşıyaka'da bulunan Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Uran'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yıllarca birlikte çalıştığı Hamza Hamzaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş de katıldı. Uran'ın cenazesine Antalyaspor ve İzmirspor takımları da tam kadro olarak katıldı. Eski futbolcular, teknik direktörler ve yöneticiler de Uran'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Uran'ın naaşı Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedildi.

Yıldırım Uran kimdir?

1955 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yıldırım Uran, 1999-2000 yılında Siirtspor'un başında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Birçok Ege kulübünde yıllarca görev yapan Uran, 2008 yılından bu yana Hamza Hamzaoğlu'nun ekibinde yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu. Hamza Hamzaoğlu'nun 2015/2015 sezonunda Galatasaray'ın başında yaşadığı şampiyonlukta Uran da şampiyon ekibin içerisinde yer almıştı.