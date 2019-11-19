Yıldız Kenter'in arkadaşı ünlü tiyatro sanatçısına hüzünlü veda

Jale Birsel'in torunu Damla Birsel, "Yıldız Kenter'le tiyatroya beraber başladılar ve aynı anda perdeyi kapattılar ve gittiler. Ölmeden bir gün önce bana ‘Sıram gelmedi' diyordu. Demek ki ölmek için Yıldız Kenter'i beklemiş" dedi.

Usta tiyatrocu Jale Birsel, geçen ay yakalandığı zatürre nedeniyle dün akşam saatlerinde İzmir'in Çiğli ilçesinde kaldığı yaşlı ve bakımevinde hayatını kaybetmişti. 92 yaşındaki usta tiyatrocu için İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesinde tören düzenlendi. Törenin başında usta sanatçının fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterim sırasında sanatçının torunları ve arkadaşları gözyaşları döktü. Sinevizyon gösteriminin ardından sanatçının akrabaları ve arkadaşları, Jale Birsel ile olan anılarını anlattı.

"Ölmek için Yıldız Kenter'i beklemiş"

Jale Birsel'in torunu Damla Birsel, "Anneannemi 10 gün önce ciğer rahatsızlığından hastaneye kaldırdık. Durumunun ciddi olması sebebiyle İzmir'de bir bakımevine getirdik. Geçen akşam son nefesini verdi, çok üzgünüz. Çok iyi bir insandı. Yıldız Kenter'le tiyatroya beraber başladılar ve aynı anda perdeyi kapattılar ve gittiler. Ölmeden bir gün önce bana ‘Sıram gelmedi' diyordu. Demek ki ölmek için Yıldız Kenter'i beklemiş. Son 1 senedir bir tiyatro oyununun ezberini yapıyordu. Gözü tam görmediği içi yazıları büyüterek çalıştı. Sağlık durumu onu engelledi yoksa tiyatro oyununu oynamayı düşünüyordu" dedi.

"Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz"

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut da, "Jale Birsel bizim için bir tiyatro duayeniydi. 1949 yılında Devlet Konservatuarını yüksek dereceyle bitirmiş ve emekli olduktan sonra da sahneyi terk etmemiş bir aktristi. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Bizim bundan sonraki görevimiz; onun yaydığı ışığı gençlere hissettirmektir. Onların bize öğrettiklerini gelecek kuşaklara aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Jale Birsel kulakları duymamasına rağmen sahneye çıkmış

Jale Birsel'in tiyatrocu arkadaşı Tomris Çetinel ise şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 7-8 yıl önce 9 Eylül Üniversitesinde düzenlenen tiyatro haftasında Jale Birsel ile bir söyleşiye katılacaktım. Söyleşi öncesi Jale Hanımla buluştuk ve orada bana özel bir anısını anlattı. Bu anıyı kimseye anlatmamamı istemişti ancak söyleşi sırasında bunu kendisi paylaştı. Jale Birsel, 25 yaşlarındayken bir tiyatro oyunu öncesinde şiddetli grip oluyor. İki tiyatro oyunu arasında iğne olmaya gidiyor ancak yanlış iğne vuruyorlar. Yanlış iğnenin etkisiyle sağır oluyor. Bazı tedavilerin sonrasında çok az duyabiliyor. Bu bir oyuncu için dünyanın en zor ve kötü şeyi. İşten atarlar korkusuyla o yıldan sonra oynadığı bütün oyunlarda tiyatro metninin tamamını ezberleyip karşısındaki oyuncunun ne kadar bir ölçüm içinde konuşabileceğine, arkası dönükken ne söyleyebileceğini hissedip yıllarca ona göre oynamış. Ayağındaki nasırdan ötürü bir haftalık rapor alan genç jenerasyonla birlikte bunu anıları bilerek ve yaşayarak nefes almak çok zor" şeklinde konuştu.

Yıldız Kenter ile aynı gün son yolculuğuna uğurlanıyor

Önceki gün vefat eden Yıldız Kenter'in konservatuardan sınıf arkadaşı olan Jale Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından Birsel'in cenazesi, ikindi vaktinde Bostanlı Beşikçioğlu Camiinde kılınacak namazın ardından defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığına götürülecek.