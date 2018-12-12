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"Yılın En İyi Tasarımcısı Ödülü" ünlü modacı Pınar Bent'e

İzmirli ünlü modacı Pınar Bent, her yıl bir derginin düzenlediği ödül töreninde "Yılın En İyi Tasarımcısı" ödülünü almaya hak kazandı.

İzmirli ünlü modacı Pınar Bent, her yıl bir derginin düzenlediği ödül töreninde "Yılın En İyi Tasarımcısı" ödülünü almaya hak kazandı. Tasarımları ve başarısıyla dikkat çeken Bent, böyle bir ödülü aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.


Çizgileri ve modelleri ile tanınan ünlü modacı Pınar Bent, "Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı" ödülüne almaya layık görüldü. Her yıl düzenlenen ve moda dünyasında artık geleneksel hale gelen Gelin ve Damat Dergisi'nin düzenlediği ödül töreni ise 13 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yapacağı törende, Pınar Bent de ödülünü alacak.


Yurt içi ve yurt dışında gelinliklerinden sıkça bahsettiren Pınar Bent, ödül hakkında şöyle konuştu:


"Bir İzmirli olarak İstanbul'da bu ödülü almak benim için çok önemliydi. Şahsım adıma gurur verici bir ödül bu. Genç kızlarında bana olan güvenine güven katmış olduğuma inanıyorum" dedi.

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