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Yılkı atları İzmir'e indi

İzmir’in Yamandağlar Dağı Tabiat Parkında bulunan ve yaban hayatının en önemli simgelerinden olan yılkı atları, Bayraklı ilçesindeki Şehir Hastanesinin yakınlarına kadar inerek yol boyu beslendi.

İzmir'in Yamandağlar Dağı Tabiat Parkında bulunan ve yaban hayatının en önemli simgelerinden olan yılkı atları, Bayraklı ilçesindeki Şehir Hastanesinin yakınlarına kadar inerek yol boyu beslendi.


Depremin vurduğu İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanesi çevresinde dolaşan yılkı atları ilgi odağı oldu. Şehir Hastanesini geçerek Bayraklı Cengizhan Mahallesi'ne kadar inen yılkı atları makilik alanda beslendi. Yoğun trafiğin olduğu bölgede yılkı atları ilgi odağı oldu.


Yılkı atlarının indiği alanın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edilen ve depremzedeler için TOKİ tarafından yapılacak olan 3 bin konutluk alanın yakınlarındaki bir bölge olduğu öğrenildi.

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