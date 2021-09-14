Yıllık 65 ton organik atıktan 40 ton organik gübre

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Yalı Mahallesi'nde kurduğu ‘Kompost Üretim Prosesi' sayesinde pazaryeri atıklarını organik gübreye dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi, pilot uygulama yaptığı semt pazarından yıllık 65 ton organik atıktan 30 ton katı, 10 ton sıvı organik gübre elde edecek. Elde edilen gübreler park ve bahçelerde kullanılacak, tarımsal üretim yapan çiftçilere dağıtılacak.

Sürdürülebilir tarım ve ekosistem için örnek çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de pazaryerlerinden çıkan organik atıkların doğaya yeniden kazandırılması için farklı bir çalışma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA A.Ş koordinatörlüğünde Karşıyaka Belediyesi ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı paydaşlığında yürütülen “Düşük Emisyon Bölgesi-Çöpsüz Yaşam Mahallesi” projesi pilot bölge seçilen Yalı Mahallesi'nde başladı.

Proje kapsamında Karşıyaka Yalı Mahallesi'nde her hafta salı ve cumartesi günleri kurulan semt pazarı sonrasında meyve ve sebze atıkları toplanıyor. Pazaryerinden toplanan atıklar, kompost üretim konteynerine atılıyor. 1000 litre hacmindeki konteynerin diğer girdileriyle birlikte doldurulmasının ardından bir ay içerisinde organik atıklar, organik gübre olarak geri kazanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kompost işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürmeyi hem de toprağı daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Kompost işlem sonrasında çıkan gübre toprağın yapısını ve özelliğini iyileştirmekle kalmayıp verimini de artırıyor. Organik üretilen gübre toprağın su tutma kabiliyetini artırmanın yanı sıra kurak mevsimlerde de tuzlanmayı önlüyor.

Bir pazaryerinden yılda 30 ton katı, 10 ton sıvı organik gübre

Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın, Yalı Mahallesi'nde ekolojik kentsel uygulama, sera gazı emisyonu azaltan projeler ve doğal kaynakların korunmasıyla ilgili farkındalık çalışmasının yapıldığının altını çizerek, “Buradaki pazaryerinde organik atıklar kompost gübreye dönüşüyor. Pazaryerleri organik atık üretiyor. Gün sonunda atık olarak nitelendiren ürünler burada kalıyordu. Eskiden Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi'ne yollanıyordu. Biz bu projeyle düzenli depolamaya giden atıklarımızı azaltırken, organik atıkları topluyor daha sonra da enzim katkısıyla fermantasyona uğratıyoruz. Yıllık 65 ton organik atığı dönüştürerek 30 ton katı ve 10 ton sıvı organik gübre olarak geri kazanıyoruz. Elde ettiğimiz ürün toprak gibi görünen aslında kırmızı domates, sarı mısır yaprağı, biber ve marul gibi bitkisel atıklar. Yaklaşık bir ay süre içerisinde doğal fermantasyon süreci oluyor ve süre sonunda gübreye dönüşüyor. Ürettiğimiz organik gübreyi hem park bahçelerde hem de kent içi tarım uygulamalarında kullanacağız. Topraklarımızın organik içeriği çok düşük biz bunu yine organik olarak elde ettiğimiz gübrelerimizle destekleyeceğiz, kimyasal gübre kullanımını azaltacağız" dedi.