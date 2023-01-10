Yılmaz Basravi, Alanya Kestelspor'a kiralandı

Göztepe, 22 yaşındaki genç oyuncusu Yılmaz Basravi'nin Nazilli Belediyespor ile olan kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve oyuncunun sezon sonuna kadar Alanya Kestelspor'a kiralandığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Nazilli Belediyespor'a kiraladı. 22 yaşındaki oyuncu, Aydın temsilcisi ile bu sezon 9 maça çıkarken 2 de gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekipten bugün yapılan açıklamada, 2000 doğumlu oyuncularının Nazilli ile olan sözleşmesinin feshedildiğini ve sezonun geri kalanı için Alanya Kestelspor'a kiralandığını duyuruldu.