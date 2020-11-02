İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’de depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'de depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.


İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan akşam saatlerinde acı haber gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı. Ekiplerin enkaz alanında devam eden çalışmaları sırasında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 3'ünün erkek, birinin ise kadın olduğu öğrenilirken, toplamda enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısı 4'e yükseldi. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.