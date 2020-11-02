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Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

İzmir’deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.


İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin daha cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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