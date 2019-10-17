Yılmaz Erdoğan'ın oyunu Torbalı'da sahnelenecek

2000'li yılların başında Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile oynayıp eğlenceli dakikalar yaşatan Haybeden Gerçeküstü Aşk, Elif Özdemir ve Meriç Kırık tarafından Torbalı'da sahnelenecek.

Haybeden Gerçeküstü Aşk, Elif Özdemir ve Meriç Kırık tarafından sahnelenmeye devam ediyor. 2000'li yılların başında Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile oynadığı oyun, Torbalı Belediyesi tarafından organize edilirken, tiyatro gösterisi 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 20.00'da BKM'de ücretsiz seyirciyle buluşacak. Oyun için, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un talimatları ile Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Yaklaşık iki saat süren iki perdelik tiyatro oyunu, kadın-erkek ilişkisini espirili bir dille anlatıyor.

Tiyatro gösterisine tüm Torbalı ve İzmirlileri davet eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Belediye başkanımız İsmail Uygur'un talimatlarıyla; kültür, sanat ve spor etkinliklerimiz hızla devam ediyor. Bu kapsamda cumartesi günü çok güzel bir oyunu daha ilçe sakinlerimizle buluşturacağız. Tüm İzmirlileri gösteriye bekliyoruz. Yine belediye bünyesinde kurduğumuz Kent Tiyatrosu'nda da çalışmalar devam ediyor. Onlar da en kısa sürede ilçe ve ilçe dışında gösterilerini gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.